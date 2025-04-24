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觀察站／倒閣難再推 先過大罷免這關

聯合報／ 本報記者鄭媁
朱立倫（右）在前天與黃國昌（左）對談。記者陳正興／攝影
朱立倫（右）在前天與黃國昌（左）對談。記者陳正興／攝影

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣主張，藍營內部各有看法。經過前天在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌立場趨於一致：現階段不提倒閣。既然大罷免終須一戰，藍白應先攜手合作，度過這道關卡。

朱立倫在前天與黃國昌的對談中，雖表示「倒閣、罷免，任何方式都不排除」，讓外界仍有一絲懸念；例如中廣前董事長趙少康仍呼籲朱立倫應下令推動倒閣。但朱立倫昨天已說明白，「經徵詢，絕大部分黨籍立委都不贊成用倒閣自傷，卻無法傷賴清德」。這個說法，等於否決倒閣選項。

事實上，民進黨本就樂見國會重選，而在民眾黨不贊同倒閣的情況下，國民黨若要強推，不僅恐裂解藍白合作，即使國會重選，在野黨能否掌握的立委席次也在未定之天。朱立倫找上黃國昌舉辦在野領袖峰會，順勢在公開場合表態，等於是設下防火牆，加上昨天的說法，顯然倒閣一途暫可擱下。

在野領袖峰會隔天，賴清德以民進黨主席身分主持中常會表示，「當在野黨在進行政治攻防時，國家已經繼續在向前走」，顯然仍把在野的訴求視為「政治攻防」，甚至還稱讚民進黨罷免連署影片「拍得非常好」。可見，除了大罷之戰，恐難冀望賴清德自省低頭，未來三年朝野氣氛只會繼續惡化，必須部署長期作戰。

去年的總統大選，藍白因為沒有合作，讓綠營漁翁得利。所幸前天在野峰會，藍白開啟盡釋前嫌的契機，可以持續堆疊善意，徐圖二○二八「換賴」。不過，藍白合作的前提是，國民黨不可潰散。

朱立倫的領導風格近來引發黨內部分人士不滿，不但已有人宣布參選黨主席，挑戰態勢明確；黨內拱台中市長盧秀燕擔任黨魁的聲浪也不小，例如苗栗縣長鍾東錦表態挺盧，並透露九成藍營各縣市正副議長也支持，對朱的黨主席保衛戰形成極大壓力。黨內權力更迭之爭，山雨欲來。

倒閣已失其時，國民黨當務之急，須凝聚藍軍士氣，守住大罷免，在國會主戰場專注問政品質、強化監督效能，讓民眾真正感受到優質政黨的存在。如果陷於內耗泥淖，無異自廢武功，更難集結在野力量。

罷免

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