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朱立倫：絕大部分黨籍立委不贊成倒閣

聯合報／ 記者鄭媁范榮達胡蓬生劉明岩黃羿馨／連線報導
國民黨主席朱立倫昨在中常會強調，倒閣要有策略、有方法，不是單純倒閣，是要「倒賴」。朱立倫表示，目前他徵詢過，絕大部分黨籍立委都不贊成用倒閣自傷、而無法傷賴清德。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫昨在中常會強調，倒閣要有策略、有方法，不是單純倒閣，是要「倒賴」。朱立倫表示，目前他徵詢過，絕大部分黨籍立委都不贊成用倒閣自傷、而無法傷賴清德。記者鄭媁／攝影

台北市長蔣萬安、中廣前董事長趙少康相繼拋出倒閣主張，台中市長盧秀燕昨天表示「要為蔣萬安按個讚」，但倒閣議題因各方見解不一樣，抱持開放態度。國民黨主席朱立倫昨天表示，經徵詢，絕大部分黨籍立委都不贊成用倒閣自傷卻無法傷賴清德

無黨籍苗栗縣長鍾東錦認為倒閣案是一條「行不通的路」，可能性也不高，但蔣萬安是藍營重要領袖級人物，年輕、有活力且認真做事，拋出倒閣議題很有魄力，是非常棒的一件事，他很敬佩。國民黨籍彰化縣長王惠美則表態「倒閣或許是個選項」，讓最新民意來決定台灣未來走向，因應中美貿易戰所產生的各項挑戰。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，倒閣一直都是選項，從來沒有排除，從年初到現在都有討論，但不要忘了，人民要倒的是獨裁者賴清德，不是倒他的「稻草人」行政院長卓榮泰，綠營還希望在過程中製造藍白對立或分裂國民黨。他隨時徵詢黨籍立委意見，到現在為止，絕大部分都不贊成用倒閣方式去自傷，而且沒辦法傷賴清德，這是目前立委共同的意見。

朱立倫表示，他與民眾黨主席黃國昌日前見面就經濟、民主司法層面，未來一定團結一致，為了台灣百姓努力，重申民主的手段，所有都會被列為選項，國民黨要有策略、有方法，最重要的是團結所有的力量，「這時候還在為個人私利、為個人小恩小怨在計較的，絕對不是中山先生信徒，也不是國民黨支持者。」國民黨一定要團結所有力量為台灣的民主打拚，為中華民國來努力，更重要的是絕對不能讓獨裁者消滅台灣民主，要把台灣的民主救回來。

他批評，賴總統上任後不與在野黨溝通，只有不斷的鬥、想鬥垮在野黨，不但發動司法、動用媒體，還有一群綠衛兵可隨時出征，鬥垮所有不同意見的人，前總統陳水扁看不過去提出忠告竟被出征，這是台灣民主的悲哀，也是台灣最危險的時刻。

另外，朱立倫昨晚到新竹市出席「反惡罷、戰獨裁」說明會，與面臨罷免的藍委鄭正鈐、新竹市長高虹安同場。朱直言，想罷免高虹安就是民進黨想派代表接手新竹市，這是最惡質的做法，呼籲大家團結相挺。高虹安雖未上台，但與朱互動熱絡。

倒閣 朱立倫 罷免 蔣萬安 賴清德 鄭正鈐 鍾東錦 陳水扁 高虹安 黃國昌

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