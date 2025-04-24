竹市雙罷連署蓋牌 高虹安掛反罷看板

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，高虹安已在街頭掛起反罷免看板，罷免團體則「蓋牌」連署進度，引發揣測。雙罷領銜人戴振博說，不公布連署進度是避免市府有操作空間，有信心達到門檻，藍營則反酸恐是不如預期，白營強調持續端出政績應對。

新竹市「雙罷」連署第2階段3月5日啟動，依選舉人數估算，罷免鄭正鈐連署人門檻須3萬5465份，高虹安則須3萬5076份。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎說，竹市是全台罷免焦點，也是藍白合作示範區。對於綠營主導的「雙罷」連署進度蓋牌，李直言「若真的突破門檻，為何不直接公布？」懷疑是進度不如預期，但因竹市是大罷免提倡者、立法院民進黨團總召柯建銘的老家，恐是顧及面子才蓋牌。

民眾黨新竹市黨部主委李國璋則表示，無論是因進度不如預想所以蓋牌，或是早已達標，故意讓對手防備鬆懈，皆有可能，但民眾黨始終保持高度警覺，提出市政成績來應對。

李國璋說，「我們不能成為龜兔賽跑中的驕傲兔子」，反罷免第2階段，黨部立場就是協助市府用政績說服民意，「讓市民知道，我們有在做事，也有在備戰。」

「並非沒有數字。」戴振博說，高虹安在路口設立反罷免標語看板，也是預期第2階段勢必會通過；罷免團體已陸續安排多場宣講、行動胖卡等攻勢，也已啟動多點收件，對達成門檻「有信心、會努力」。

至於高虹安在街頭掛出「安定新竹，罷免投不」的反罷免看板，是否反映情勢緊張？李國璋表示，除以政績回應外，也要展現備戰態度，讓支持者明白並非坐以待斃。