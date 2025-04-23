花蓮罷免二階連署書份數蓋牌 預計5月2日送選委會
罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署進入倒數階段，無黨籍議長張峻、縣議員楊華美分別交出500份及1000份連署書，應已達1.9萬份的基本門檻，不過罷團仍希望達到2.5萬份安全門檻，避免因寫錯而剔除。罷團今晚辦活動，邀請政治人物等人宣講，呼籲大家簽連署書。
花蓮罷免連署書交件截止日為5月4日，罷團、民意代表空戰與陸戰大力宣傳簽連署書，民進黨立委沈伯洋上周末回到花蓮支援重簽活動時，宣布連署書件數截至20日已突破1.8萬份，再加上張峻的500份連署書，楊華美的1000份連署書，應達到1.9萬多份門檻。
罷團今晚在花蓮市石來運轉廣場，舉辦「春季青鳥究責傅崐萁」活動，邀請民進黨立委陳培瑜、楊華美、「鷹爸」徐柏岳、「葉罷」葉春蓮、網紅八炯等人宣講，要在倒數期間持續衝高連署書份數。
罷團微光花蓮領銜人李美玲表示，目前收到罷免連署書總件數已蓋牌，需要扣除第一階段2000多份，以及錯誤或原住民熱心簽署部分，按照第一階段時16%的錯誤率換算，第二階段安全門檻為2.5萬份，坦言現在仍有些差距。
李美玲說，罷團預計5月2日到縣選委會送件連署書，法定的5月4日截止日則是備用日，希望在送件前的這段期間，民眾能踴躍簽署；也提到縣選委會明天會和罷團開會，說明送件應注意的格式與注意事項等。
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