與高虹安互動親密 朱立倫批總統賴清德正創造民主之恥

國民黨主席朱立倫昨與民眾黨主席黃國昌舉行在野領袖峰會，今下午5點竹市與立委鄭正鈐、新竹市長高虹安合體「反惡罷、戰獨裁」說明會，不過高虹安並未上台致詞，僅與朱立倫同框並逐一向黨員敬酒，不過兩人互動親密，甚至一起比出愛心合照。

「反惡罷、戰獨裁」首場說明會，今天傍晚在新竹市舉辦，朱立倫致詞時表示，台灣現在碰到最大的危機，就是選出一位每天都在搞鬥爭的總統，「他的字典當中只有鬥」，我們期待安定、和諧的台灣，現在變成對立、鬥爭的台灣，大家更希望拼經濟，結果民進黨從南到北都在搞大罷免，在野的力量都要消滅掉。

朱立倫說，這樣下來，台灣就變成一個獨裁的社會，全世界找不到任何一個會對在野黨發動大罷免的民主國家，總統賴清德正在創造全世界民主之恥，不是民主奇跡，打著民主的旗號消滅在野黨，這是絕對不容許發生的。同時他用司法的力量，大刀砍向在野黨，民眾黨被砍、國民黨也被砍，且是完全、用不成比例的方式對待所有在野黨。

朱立倫提到，他昨天與民眾黨主席黃國昌商討針對美國關稅戰問題，針對這一次美國關稅戰，我們要拚的是在關稅貿易戰當中，怎麼解決問題、怎麼樣把經濟拼好，同時我們要護住台灣民主，要把民主還給台灣，同時要守護司法，司法不能變成東廠，不能變成執政者用來砍殺在野黨的工具。

朱立倫強調，我們共同的目標都是為了台灣好，4月26日請大家一定要站出來，共同上凱道、站出來戰獨裁，共同出來反惡罷。

朱立倫也說，針對新竹市，不管是高虹安或鄭正鈐，被惡質罷免針對，我們應該將所有的力量展現出來，守護台灣民主，不能讓惡質的罷免蔓延，尤其鄭正鈐為新竹市增加了多少的統籌分配，一定要讓鄭正鈐繼續為新竹市打拼。