與高虹安同台反罷！朱立倫籲團結支持高 不分黨派都在做

國民黨主席朱立倫昨與民眾黨主席黃國昌舉行在野領袖峰會，今下午5點在竹市與立委鄭正鈐、新竹市長高虹安合體「反惡罷、戰獨裁」說明會。針對與高虹安同台，朱立倫回應，「高虹安也遇到惡罷，呼籲大家一起團結支持高虹安與鄭正鈐，這已是不分黨派都在做的事。

新竹市是全台唯一「市長立委雙罷」，竹市被視為藍白整合的前哨站，也是首要防守戰場。由於朱立倫今天與高虹安同台，媒體聯訪詢問「等一下會與高虹安見面，有什麼話要說？」

朱立倫回應，高虹安也遇到惡罷，大家一起團結支持高虹安與鄭正鈐，這已是不分黨派都在做的事。他昨天也與黃國昌見面，藍白的共識包括拼經濟與民生，共同維護台灣民主，也對「司法不公」共同努力。

媒體也詢問426許多首長會上凱道？朱立倫回應，每位縣市長最關心民生與台灣安定，但是賴清德近一年來，只是造成台灣內鬥，不拼民生、拼經濟，拼政治、搞內鬥，這是全民看不下去，所以426大家都要站出來。