警調上午6時上門按鈴查連署 鄭文婷：白色恐怖陰影再現

基隆地檢署18日指揮警方、調查人員一早上門查偽造連署案引發爭議，民進黨基隆市議員鄭文婷今召開記者會指出，毫無預警的情況下被登門查訪，甚至要求重新簽名、全程錄影，有些更被要求前往警局製作筆錄，不僅讓民眾備感壓力，也讓白色恐怖陰影再現。

中選會告發罷免國民黨立委林沛祥116件連署書涉偽造案，基檢偵辦手法惹議。鄭文婷今天下午播放兩段民眾錄音內容，指遭調查的民眾已明確表達連署書確為本人簽署，僅因趕著上班無法配合調查，希望能夠透過錄影等方式證明，但警察人員還是堅持希望民眾可以配合辦理，對話內容可以聽出兩人都陷入立場堅持的無奈窘境。

鄭文婷說，罷免制度是憲法保障的民主機制，連署人是表達民意的公民，不應被當成偵查對象對待，檢方此次調查行動，既然是把連署人當作證人傳喚，那麼就不應讓民眾感覺自己是不是被當作犯罪嫌疑人來對待，民眾感覺自己彷佛成為偵查的對象，這樣的程序，其實已經超出人民合理能接受的範圍。

鄭文婷表示，有愈來愈多的市民擔心，「我是不是做錯了什麼？這樣還能再簽嗎？」這種從民間基層發出的焦慮聲音，不只是情緒反應，更反映出司法行為可能在無形之中干擾了民主運作的界線。她說，「當連署這件事變得像是在觸法，人民恐怕就會選擇沉默，這就是寒蟬效應。」

鄭文婷表示，刑法規範的偽造文書罪就是一種未經署名者同意，就擅自簽署他人的名字於文件上，且「足生損害於他人」的犯罪行為，如果僅是家人之間、朋友之間經過同意而代簽署姓名者，都不會構成犯罪行為，「簽名不是罪，公民不是犯人。我們不該讓台灣的民主倒退，這個責任當然包括檢警調。」