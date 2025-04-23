警調上午6時按門鈴查連署 罷免林沛祥領銜人：請尊重睡覺基本人權

基隆地檢署查罷免林沛祥連署書涉嫌偽造，警調人員上午6點多至連署人家中按鈴作法引發爭議，法務部長鄭銘謙今在立法院表示，此舉是「符合基隆人的生活習慣」。「基隆絕沛」罷免林沛祥領銜人陳青逸回應，希望司法機關能尊重基隆民眾睡覺的基本人權。

鄭銘謙說，檢察官有發傳票請司法警察處理，符合行政訴訟法第61條的規定，為合法行為；至於為什麼要早上6時，主要是考量基隆民眾的特殊性，基隆民眾絕大部分都在外地工作，避免被傳喚的對象還要再跑一趟，所以就專人送達。

立委林沛祥則回應，指出，鄭部長恐怕過於浪漫，呼籲他不要對檢調下太多指導棋，這樣很難看，也很難自圓其說。

陳青逸針對法務部長答詢回應指出，基隆絕沛尊重司法機關調查權責，也希望司法機關能尊重基隆民眾睡覺的基本人權。就是因為基隆人在外縣市工作必須早出晚歸，清晨在家中休息的個人隱私更需要被尊重。

陳青逸說，如果當初基隆市選委會覺得提議人名冊有疑慮，應該依法行政寄出116份查詢單，4月18日也不會有警察登門按門鈴擾民的情況。

陳青逸也請基隆市選委會公平處理罷免國民黨林沛祥案，應嚴守行政中立，切勿徇私枉法。