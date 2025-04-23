查罷綠委蘇巧慧連署！領銜人、召集人20萬元交保 檢抗告遭駁回

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免連署案，訊後將國民黨板橋區黨部執行長謝慶認等6人聲請羈押禁見，法院裁定6人均3萬至20萬元全獲交保，新北地檢署針對謝等5人提抗告，台灣高等法院昨駁回謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長部分的抗告；高院今再針對罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人部分，駁回檢方抗告，不得再抗告。

高院指出，本院合議庭審理後，認為王昱人、譚鎮耀涉犯個人資料保護法第41條、刑法第216條、第210條、公職人員選舉罷免法第98條之2等罪，犯罪雖然重大，且有事實認定有串證及滅證之虞。

高院認為，不過卷內有客觀事證可供調查或鑑定，並非一定得完全仰賴被告與共犯間一致供述才可釐清，以具保及限制住居、出境、出海等手段，應可替代羈押而確保偵查程序順利進行，新北地院原裁定並無違誤或不當，認為檢察官抗告無理由，因此裁定駁回抗告。

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免幽靈連署案，複訊後聲押6人，分別為罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，以及三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華。