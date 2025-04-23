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台中8立委罷免二階連署倒數 民政局曝後續流程

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨議員何文海今在台中市議會質詢表示，罷免民進黨立委的死亡連署非常多，只要有造假之嫌可能就會吃上官司，市府應該加強宣導。圖／何文海提供
民進黨議員何文海今在台中市議會質詢表示，罷免民進黨立委的死亡連署非常多，只要有造假之嫌可能就會吃上官司，市府應該加強宣導。圖／何文海提供

台中市8席藍綠立委皆進入罷免二階連署，民進黨市議員何文海今詢問連署進度？民政局長吳世瑋表示，二、三、四、五、六選區5月6日連署截止，第八選區是5月5日截止，第一及第七選區則是6月6日截止，選委會40天內要完成審查，審查完後20至60天內要進行投票。

民進黨議員何文海今在台中市議會質詢表示，台中8席立委第一階段罷免都通過，但罷免何欣純死亡連署66件，蔡其昌有83件死亡連署，最近國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕說檢調不應全面調查，這是政治問題，他相當不以為然。

何文海質疑罷免民進黨立委的死亡連署非常多，死亡連署是誰查出來的？死亡連署就是違法，只要有造假之嫌可能就會吃上官司，市府應該加強宣導。

民政局長吳世瑋表示，死亡連署是戶所查出來，再送到選委會，但不能公布。中市法制局長李善值表示，死亡連署是不對的。

民進黨議員曾朝榮則要求通過二階，三階罷免投票的場地要比照立委選舉。吳世瑋表示，經費由中央撥給，場地與人員配置會與選舉時一樣。

罷免

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