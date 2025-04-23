綠中常會播大罷免催連署影片 賴清德讚「拍得非常好」

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會播放力挺「大罷免」影片，賴總統說，這部影片拍得非常好，請各位中常委們好好觀看。

這部影片以「勇敢挺身，為台灣留名」為名，繼上一支「這次，你我都在」影片，這支影片主要訴求，在罷免藍委二階連署的最後關鍵時刻，呼籲所有公民勇敢站出來，為了要除掉向中國傾斜、在國會毀憲亂政的藍委們，為一個更好的台灣，簽署罷免連署書，留下自己的名字。

影片中描述每個人的一生，從出生的那一刻，到成長求學、覓職甚至成家立業，在每個人生關鍵的時刻，都會留下自己的名字。而如今的台灣正面臨一個由藍白立委把持毀憲亂政的國會，不僅多次濫權惡修法案、胡亂凍刪總預算，甚至在多次表決過程中不願具名，以逃避責任。

「既然他們不敢在表決留名，那我們就將他們從國會除名」，面對如此惡質的在野黨，唯有再一次透過公民的力量，在這第二階段連署的最後關鍵時刻，呼籲大家挺身而出，踴躍簽下罷免連署書，為更好的台灣留名。

影片表示，近來因國民黨發動的罷免綠委行動，爆發多起連署造假、偽造連署甚至有亡靈連署的荒誕情事發生，相較國民黨如此違法的連署造假，由公民自主發起的罷免藍委行動，歷經多時，是經由多少志工在各地擺攤設連署站、甚至是挨家挨戶，一張一張連署書由公民親自簽署而來。因此，對照國民黨抄名冊的造假連署，公民團體的連署不僅具正當性，更凸顯人民要罷免不適任藍委的強大意志。

民進黨在最後階段除了持續挺公民團體的連署行動，也持續為在連署行動中受到威脅、刁難甚至暴力相向的公民團體提供必要的協助，確保罷免行動順利進行，更維護所有公民行使罷免權益，也呼籲所有不滿藍白持續在國會毀憲亂政的民眾們，「勇敢挺身、為台灣留名」。