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劉世芳稱首謀者朱立倫等被傳喚 蔣萬安：尊重警依法行政

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天前往民進黨台北市議會黨團說明重大法議案。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天前往民進黨台北市議會黨團說明重大法議案。記者胡經周／攝影

國民黨主席朱立倫日前動員北檢外集結，內政部長劉世芳指檢警針對相關非法集會將約談朱立倫、立委謝龍介、藍營發言人楊智伃等「首謀者」，稍早謝龍介表示已收到警方通知書。台北市長蔣萬安今表示，尊重警察局的依法辦理。

蔣萬安今天赴民進黨議會黨團說明市府重大法議案，也遭綠營議員輪番質疑帶頭違法，蔣萬安當場反擊「是不是違法，不是議員說了算，更不是內政部長劉世芳說了算。」

會後蔣萬安也被問及，怎麼看部長劉世芳指朱立倫、謝龍介、楊智伃等是「首謀者」，謝龍介已收到警方通知書，接下來朱主席等人將被傳喚？蔣萬安今表示，警察局就會依法處理，尊重警察局的依法辦理。

罷免

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