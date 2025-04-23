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「倒閣或許是一個選項」 彰化縣長王惠美首度對倒閣表態
在全台大罷免浪頭，台北市長蔣萬安提出倒閣因應，部分藍營縣市長已陸續表態，彰化縣長王惠美則直到今天才鬆口表示，「倒閣或許是一個選項」，她支持讓最新的民意來決定台灣未來走向；至於是否參加「426凱道遊行」則暫未表態。
彰化縣是六都以外第一大縣，縣長王惠美是否支持倒閣，一直動見觀瞻，但卻遲不表態。直到參加縣府在彰化演藝廳舉辦「彰顯設計力」論壇活動後，對於近日在藍、白營掀起熱議的倒閣案，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票的作法，表達她的看法與立場。
王惠美說，此刻正值中美關稅貿易大戰之際，台灣應該朝野和諧，團結一致，全心應付中美關稅大戰對台灣經貿產生的巨變，但國內政治紛擾，造成政局不安，在內外交迫的情況下，「倒閣或許是一個選項」，讓最新的民意來決定台灣未來的走向，以因應中美貿易戰所產生的各項挑戰。
對於國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議司法不公遊行，台中市長盧秀燕已鬆口表示將參加，王惠美的態度也受到關注。據側面了解，黨中央已通知王惠美，但王惠美當天已有既定活動行程，目前無法確定是否出席，可能要等到活動舉辦的前一天，才會做出是否參加的決定。
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