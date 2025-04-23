陳玉珍遭抹紅引進陸醫開告 敲鑼行動：深感錯愕遺憾

國民黨立委陳玉珍爭取金門成立國際醫療特區，卻遭造謠開放大陸醫師到金門，今與立委王鴻薇、林沛祥一同到台北地檢署提告名嘴李正皓、民進黨立委王義川、網紅史書華、敲鑼行動領銜人等人涉加重誹謗罪及附帶民事損害賠償。敲鑼行動表示，對此深感錯愕與遺憾，面對國民黨立委提告帶來的壓力，團隊不退縮，必定穩健達成二階連署任務，傳遞每位民眾的心念。

陳玉珍表示，針對在媒體、臉書上公開造謠陳玉珍提案金門開放設立國際醫療特區是要開放給中國大陸無照醫生來台職業等言論，完全是造謠，已蒐集所有轉傳、貼造謠照片、不實評論提告。

陳玉珍說，根據中華民國的憲法、兩岸人民關係條例，「國際這兩字根本不包含大陸地區」金門要做國際醫療特區，不等於也不是開放中國大陸醫師來台灣執業。金門的醫療很缺乏，我們希望大家很認真、理性來看待這件事，而不是抹紅忽視金門的醫療人權。

敲羅團隊今發聲明指出，陳玉珍立委提出的「離島建設條例」修正草案，其中第13條之2設置離島醫療機構，內容「放寬醫師人員需有台灣醫療專業證書的限制？」此部份爭議諸多，羅浚洹醫師臉書與立法院有許多的討論與擔憂，身為公民原本就有權利監督立委的提案。

敲羅團隊表示，我們想保護台灣珍貴醫療資源、每位病患的就醫隱私、維護台灣醫護人員專業性，對侵害台灣醫療體系的惡法，提出質疑，公民監督爭議法案何錯之有？