揭賴清德找走路工挨告還清白 陳冠安轟民進黨一年來沒道歉

國民黨號召26日上凱道戰獨裁，綠營則指國民黨花錢找臨演衝人數。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安反擊，他在2024大選曾揭露綠營在小雞打工平台上找賴清德後援會的走路工，後民進黨中央對他提告，最後證實貼文的就是民進黨自己人，結果不起訴也沒道歉。

陳冠安指出，4月26日下午3時，國民黨將在凱道舉辦「站出來戰獨裁」的集會遊行。民心湧動，在野團結，綠營當然會怕，於是不只酸言酸語，連抹黑造謠都層出不窮。

陳冠安說，有青鳥在網路上暗指打工平台「小雞打工」上一則民間公司的活動人員招募訊息，是國民黨在花錢找人來衝人數。「最會在小雞打工找走路工的，就是民進黨好嗎？」

陳冠安提及，2024總統大選期間，他曾揭露綠營在小雞打工平台上找賴清德後援會的走路工，出席2小時酬勞500元。招募資訊還特別註明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可放鳥」民進黨中央隨後表示要告他違反刑法和選罷法，要求道歉。

陳冠安說，前年9月的事，到了選後，檢調去年2月才追查到張貼招募資訊的就是民進黨自己人，最後不起訴。民進黨也沒向他道歉。民進黨自己人花錢找走路工來湊數，檢調查半年才還他清白。

他也提到，對比之下，網友造謠監察院長陳菊過世，只是觸犯社維法，警方就能在當天深夜11點多通知當事人到案說明，進行偵辦。這效率差距，真是諷刺。