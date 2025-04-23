綠議員問417抗議是否滿意警方處理 蔣萬安：尊重
台北市長蔣萬安今天到民進黨議會黨團說明法議案，綠營議員當面抨擊，到北檢聲援黃呂錦茹闖入禁制區，違法集遊法，蔣在會中更與民進黨議員對嗆，引發熱議。議員李建昌表示，理解蔣要回報北市國民黨部主委黃呂錦茹，但不該把只有「情」、沒有「法」、「理」，對於警察局處理方式是否滿意。蔣萬安僅表示，尊重警察局處理。
議員李建昌說，最近腦袋有點混沌，包含國民黨立委翁曉玲、吳宗憲都主張「選罷法」修訂法則，竟然已經成為法令，檢調單位依法去偵辦，為何國民黨主席朱立倫要帶頭去北檢非集會遊行區塊抗議？
李建昌說，理解蔣萬安要回報黃呂錦茹選舉的貢獻與栽培，而且明年還要靠黃呂選舉，但法根理擺在旁邊只顧情，且是以台北市長及市民身份，讓他很那納悶，「那你認為那天警察局處理方式滿意嗎？有完成應該有權則嗎？」警方約談朱立倫、楊智伃、謝龍介合理嗎？
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