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傳426上凱道青鳥將鬧場 凌濤揭三反串爛招挑衝突

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨號召26日上凱道，綠營側翼近日傳出「花300元徵人到場鬧場，穿紅衣拿五星旗、白衣拿統一口號、黑衣挑起衝突」、再撒反串圖卡；更提及公關發包找時薪200元的「臨演」。國民黨智庫副執行長凌濤抨擊，青鳥三大爛招搞反串，蓄意破壞台灣的民主素養。圖／取自凌濤臉書
國民黨號召26日上凱道，綠營側翼近日傳出「花300元徵人到場鬧場，穿紅衣拿五星旗、白衣拿統一口號、黑衣挑起衝突」、再撒反串圖卡；更提及公關發包找時薪200元的「臨演」。國民黨智庫副執行長凌濤抨擊，青鳥三大爛招搞反串，蓄意破壞台灣的民主素養。圖／取自凌濤臉書

國民黨號召26日上凱道，綠營側翼近日傳出「花300元徵人到場鬧場，穿紅衣拿五星旗、白衣拿統一口號、黑衣挑起衝突」、再撒反串圖卡；更提及公關發包找時薪200元的「臨演」。國民黨智庫副執行長凌濤抨擊，青鳥三大爛招搞反串，蓄意破壞台灣的民主素養。

凌濤指出，綠營側翼最近上演反串鬧劇，撒圖卡喊著「綠共是你們逼我選中共」，實在荒謬可笑，這第一招。國民黨標語明明白白寫「反紅共，反綠共」，青鳥眼睛業障重，選擇性注意，是心態崩潰？還是無法接受在野力量同時反對紅共，只能語無倫次？

凌濤提到，鬧劇還不止如此，側翼竟傳出花300元徵人到場鬧場，穿紅衣拿五星旗、白衣拿統一口號、黑衣挑起衝突，蓄意破壞台灣的民主素養，爛招再出。最後一招，甚至帶風向抹黑4月26日集會動員，結果翻車，所謂「黑衣工作人員」根本只可能是舞台設備及機電廠商，黑色也與主辦單位號召的白衣與自由穿著明顯不符。

凌濤批評，綠營側翼標籤亂貼，貼完就跑，手法粗糙拙劣。「紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結。」國民黨主張監督預算，把有限資源投入國防、投入關稅戰的經濟紓困；行政院卻反向操作，不讓基層公務員送達解凍書，只為配合民進黨團總召柯建銘的政治表演，謠言漫天，綠共下手之狠，令人髮指。

凌濤說，民進黨政府只以自身的「政治正確」為準繩，非友即敵，動用司法與側翼打壓異己，無視國會的監督與制衡。這樣的行徑，和大家共同反對的共產黨，又有何不同？呼籲民眾4月26日下架綠共，戰獨裁。

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