遭疑辦藍不辦綠 調查局長嗆羅智強：不罵作弊的讓我confuse

檢調近期偵辦多起罷免民進黨立委團體連署涉嫌偽造案，國民黨立委羅智強今天質詢時表示，檢調查罷免綠委手段強硬，領銜人直接抓，罷藍委的團體就溫柔約談連署人；調查局長陳白立答詢時說，「好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、銓敘部長施能傑、法務部調查局長陳白立等相關單位列席，就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

羅智強質詢時指出，外界質疑檢調辦案辦藍不辦綠，遇到罷免民進黨的手段強度，比天高、比海深，領銜人直接抓，搜索在野黨黨部，「全部的民主國家，只有你們做得到，你們刷新我的眼睛」。至於要辦罷免國民黨立委林沛祥團體，就6時騷擾連署人，再溫柔的約談連署人。

陳白立表示，他們沒有藍綠，他們去基隆辦的就是綠的，「你又說我們太早起床，這對我們來說不是很公平，好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

緊接著，羅智強多次詢問有沒有搜索民進黨黨部？陳白立不斷重申，要看檢察官個案的取捨。

羅智強質疑，又個案了！前面講的振振有詞，就不是個案，講到民進黨就是個案？陳白立反問，「這本來就是這個樣子，今天看到這麼多往生的前輩可以起來簽名，不是很奇怪嗎？」他並說，死亡連署是嚴重的偽造連署，檢調可以閉眼睛當作不做知道嗎？

羅智強說，既然是這麼嚴重的偽造連署，結果基隆只約談連署人？檢調有沒有搜索民進黨黨部？陳白立重申，要看法官的需要。羅智強批評，「你最適合當民進黨的官啦！」，陳白立則強調，他完全無黨無派。