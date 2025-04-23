快訊

男子去深山釣魚「意外釣到失蹤邊牧」 還原驚險過程50萬人讚爆：真英雄

後院失火！特斯拉利潤掉71% 馬斯克能救回業績和股價？

零關稅是穩死的…稻作產業現陰影 台灣米怎站穩市場？

遭疑辦藍不辦綠 調查局長嗆羅智強：不罵作弊的讓我confuse

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
檢調近期偵辦多起罷免民進黨立委團體連署涉嫌偽造案，國民黨立委羅智強今天質詢時質疑，檢調查罷免綠委手段強硬，領銜人直接抓，罷藍委的就溫柔約談連署人；調查局長陳白立答詢時說，「好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。圖／聯合報系資料照片
檢調近期偵辦多起罷免民進黨立委團體連署涉嫌偽造案，國民黨立委羅智強今天質詢時質疑，檢調查罷免綠委手段強硬，領銜人直接抓，罷藍委的就溫柔約談連署人；調查局長陳白立答詢時說，「好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。圖／聯合報系資料照片

檢調近期偵辦多起罷免民進黨立委團體連署涉嫌偽造案，國民黨立委羅智強今天質詢時表示，檢調查罷免綠委手段強硬，領銜人直接抓，罷藍委的團體就溫柔約談連署人；調查局長陳白立答詢時說，「好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、銓敘部長施能傑、法務部調查局長陳白立等相關單位列席，就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

羅智強質詢時指出，外界質疑檢調辦案辦藍不辦綠，遇到罷免民進黨的手段強度，比天高、比海深，領銜人直接抓，搜索在野黨黨部，「全部的民主國家，只有你們做得到，你們刷新我的眼睛」。至於要辦罷免國民黨立委林沛祥團體，就6時騷擾連署人，再溫柔的約談連署人。

陳白立表示，他們沒有藍綠，他們去基隆辦的就是綠的，「你又說我們太早起床，這對我們來說不是很公平，好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

緊接著，羅智強多次詢問有沒有搜索民進黨黨部？陳白立不斷重申，要看檢察官個案的取捨。

羅智強質疑，又個案了！前面講的振振有詞，就不是個案，講到民進黨就是個案？陳白立反問，「這本來就是這個樣子，今天看到這麼多往生的前輩可以起來簽名，不是很奇怪嗎？」他並說，死亡連署是嚴重的偽造連署，檢調可以閉眼睛當作不做知道嗎？

羅智強說，既然是這麼嚴重的偽造連署，結果基隆只約談連署人？檢調有沒有搜索民進黨黨部？陳白立重申，要看法官的需要。羅智強批評，「你最適合當民進黨的官啦！」，陳白立則強調，他完全無黨無派。

罷免

延伸閱讀

「司法進場不演了」 羅智強：小案大辦雙標比戒嚴還可怕

遭羅智強嗆陰險 苗博雅提3條件：做到就不參與罷免與補選

喊罷羅智強！苗博雅稱「保護大安區」引遐想 地方人士：戰補選有困難

邱議瑩放棄上訴 羅智強：獲賠20萬捐罷免高雄綠委民團

相關新聞

盧秀燕將出席426激勵基層 藍已叫65輛遊覽車：調不到車了

台中市長盧秀燕今天表態，將出席426凱達格蘭大道遊行。此言一出，台中藍營基層士氣大振，國民黨台中黨部表示，前天開始招募民...

盧秀燕表態426上凱道：相挺拚經濟

「2025中部企業座談會」今天在苗栗巨蛋體育館盛大舉行，與會的台中市長盧秀燕面對媒體聯訪時首度鬆口，她表態將北上參加42...

影／蔣萬安轟「違法不是內政部長說的算」 綠議員拍桌吼回

台北市長蔣萬安今午赴議會民進黨團說明重大法議案，民進黨團議員輪番轟蔣萬安身為北市長，卻帶頭到北檢抗議，「教壞囝仔大小」。...

中市民眾黨426北上每人繳5百？江和樹證實：買自己的尊嚴

台中市地方傳出，426凱道集結，民眾黨各地方黨部開始動員，但要交500元，便當還可以選葷素。民眾黨中央委員、台中市議員江...

綠議員問417抗議是否滿意警方處理 蔣萬安：尊重

台北市長蔣萬安今天到民進黨議會黨團說明法議案，綠營議員當面抨擊，到北檢聲援黃呂錦茹闖入禁制區，違法集遊法，蔣在會中更與民...

揭賴清德找走路工挨告還清白 陳冠安轟民進黨一年來沒道歉

國民黨號召26日上凱道戰獨裁，綠營則指國民黨花錢找臨演衝人數。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安反擊，他在2024大選曾揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。