影／綠議員轟闖禁制區違集遊法 蔣萬安：責任都承擔

台北市長蔣萬安今天前往民進黨台北市議會黨團說明重大法案，會議開始前民進黨團總召陳慈慧表示，蔣萬安上周自稱市民到台北地檢署前參與集會，除違反集會遊行法外，更在禁制區公然帶頭違法，她提醒，不管蔣怎麼想，蔣現在身分就是台北市長，不可以也不可能選擇性迴避掉這個身分，「否則對台北市民就是一種災難、危險」。

蔣萬安表示，當天去就是以市長身分到場，他同時也是公民、三個孩子的父親，他也請警察局一切依法行政，他自己行為、責任都由個人承擔。 台北市長蔣萬安（右）今天前往民進黨台北市議會黨團說明重大法議案，會議開始前民進黨團總召陳慈慧（左）當面質疑蔣萬安，上周自稱「市民」到台北地檢署前參與集會，帶頭違反集會遊行法。記者胡經周／攝影 台北市長蔣萬安今天前往民進黨台北市議會黨團說明重大法議案。記者胡經周／攝影