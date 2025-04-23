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影／蔣萬安轟「違法不是內政部長說的算」 綠議員拍桌吼回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今午赴議會民進黨團說明重大法議案，與民進黨議員互嗆。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今午赴議會民進黨團說明重大法議案，與民進黨議員互嗆。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今午赴議會民進黨團說明重大法議案，民進黨團議員輪番轟蔣萬安身為北市長，卻帶頭到北檢抗議，「教壞囝仔大小」。 蔣回覆時，強調有跟警察局長李西河說「一切依法行政」，由於蔣態度強硬，引發議員群起拍桌怒嗆「你是來吵架的？」蔣也不斷反嗆，場面火爆。

面對綠營議員不斷質疑帶頭違法，蔣萬安反擊強調，當天的行為，是他個人的行為，「我個人承擔」，並且強調今天是不是違法，「不是我說了算，不是議員說了算，更不是內政部長說了算」。是警察局依法處理，也因為這句話讓綠營相當不滿。

議員劉耀仁先開轟蔣萬安「你是來吵架的嗎？」議員王閔生也拍桌痛批蔣「你是在說什麼？」蔣還回「我是在說重大法議案，是今天你們黨團提什麼政治議題，你們要堅持提這個政治性議題，是你們(民進黨團)去提什麼倒閣？違法？」

蔣萬安還氣到要現場媒體把剛剛的影片放出來，質疑民進黨團刻意提倒閣等這些。

蔣萬安今天到民進黨團，他再度強調4月17日當天，是以市長身分，也是中華民國國民身分，三個孩子父親身分，這三個身分並不衝突，警察局同仁當天透過媒體，聽說他要到現場，晚間18時20分警察局長李西河也打電話給他，他當時就跟李說，「我會去，我告訴李西河一切依法行政，依法辦理，該怎麼做就怎麼做。」

議員洪健益則批蔣萬安，「不要忘了你是台北市長，不是國民黨的市長。」

罷免

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