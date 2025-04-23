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中市民眾黨426北上每人繳5百？江和樹證實：買自己的尊嚴

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，沒有錯，這就是他們民眾黨的作法，這樣是買到自己的尊嚴。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，沒有錯，這就是他們民眾黨的作法，這樣是買到自己的尊嚴。圖／江和樹提供

台中市地方傳出，426凱道集結，民眾黨各地方黨部開始動員，但要交500元，便當還可以選葷素。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，沒有錯，這就是他們民眾黨的作法，這樣是買到自己的尊嚴，而且台灣人也講一句話「不用錢的最貴」。

江和樹說，他們是沒有錢的政黨，國民黨有資源，民眾黨這樣辦很久了。坐車的費用一個人就要300元，便當一個80至100元，這樣子收500是公道的，而且還有一個保險費。他說，不需要這樣笑他們，因為他們不怕人家笑，只怕別人沒看到。

他說，426站出來，最主要的原因是捍衛前主席柯文哲的清白，走上街頭是為抗議司法的不公，這個立場很簡單。「你吃素食的我們就準備素食的，有什麼不對嗎？有需要這樣諷刺嗎？」

他說，難道民進黨都不要花錢嗎？沒有錯，民進黨比較有錢，而且便當還可以雙主菜。但是台灣民眾黨跟老百姓站在一起，「我們比較沒有錢，要參加的人自己繳費500元，這樣是買到自己的尊嚴」，台灣人也講一句話「不用錢的最貴」。

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