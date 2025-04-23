綠當面轟聲援闖禁制區 蔣萬安：個人行為、責任都承擔

台北市長蔣萬安今天到民進黨議會黨團說明法議案，綠營議員當面抨擊，到北檢聲援黃呂錦茹闖入禁制區，違法集遊法，最近種種作為，都只剩下政治操作。蔣萬安說，當天到現場強調自己是市長也是公民、三個孩子父親，也告訴警局一切依法行政，「責任我都承擔」。

會議開始前黨團總召陳慈慧表示，蔣萬安上周自稱市民到台北地檢署前參與集會，除違反集會遊行法外，更在禁制區公然帶頭違法，她提醒，不管蔣怎麼想，蔣現在身分就是台北市長，不可以也不可能選擇性迴避掉這個身分，「否則對台北市民就是一種災難、危險」。

陳慈慧批評，蔣萬安近期種種作為，都只剩下個人的政治操作，不管有什麼考量、政治盤算，她提醒，持續這樣只會讓民進黨團、台北市民有越來越多的質疑。

蔣萬安表示，當天去就是以市長身分到場，他同時也是公民、三個孩子的父親，他也請警察局一切依法行政，他自己行為、責任都由個人承擔。