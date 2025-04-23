基檢查罷免連署 林沛祥籲鄭銘謙別下指導棋：很難看

基隆地檢署查罷免林沛祥連署書涉嫌偽造，警調人員上午點多至連署人家中按鈴作法引發爭議，法務部長鄭銘謙今天在立法院答詢時表示，此舉是「符合基隆人的生活習慣」。林沛祥回應指出，鄭部長恐怕過於浪漫，呼籲他不要對檢調下太多指導棋，這樣很難看，也很難自圓其說。

立委陳培瑜今在質詢時指出，她的好朋友打電話給她，對方母親是忠貞且終身的國民黨員，但檢調清晨6點到朋友母親家按鈴，把對方嚇一跳，這是正常的調查程序嗎？法務部應該公開呼籲，所有的檢調單位，遇到這樣的造假罷免連署該如何處理？

鄭銘謙說，檢察官有發傳票請司法警察處理，符合行政訴訟法第61條的規定，為合法行為；至於為什麼要早上6時，主要是考量基隆民眾的特殊性，基隆民眾絕大部分都在外地工作，避免被傳喚的對象還要再跑一趟，所以就專人送達。

對鄭銘謙的回答，立委林沛祥表示，在當天上午查訪的名單中，有多少是年邁長輩？有多少是早出晚歸的基層上班族？鄭部長口中的「基隆人」，到底是指誰？

林沛祥今天發新聞稿指出，最近行政部門的高層似乎都對一般民眾的生活有些「浪漫化」的想像，「先是經濟部長說他現在都6點起床當作是吃苦，要國人把吃苦當吃補，現在換法務部長說基隆人6點起床是習慣。林沛祥呼籲鄭部長，不要對檢調下太多指導棋，這樣很難看，也很難自圓其說。

林沛祥表示，他們支持查假、查偽，但請依法、也請也要合情合理。法務部應正視外界關切，釐清程序是否妥當，也希望未來檢調在偵辦過程中能夠更加周延、謹慎，以免影響人民對司法公正的信任。