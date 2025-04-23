鄭銘謙稱6時上門符基隆人生活習慣 林沛祥：太浪漫

法務部長鄭銘謙今備詢時，針對基隆地檢署早上6時赴連署人住處按門鈴一事表示「符合基隆人生活習慣」，引發爭議。國民黨立委林沛祥批評，連署人中有多少是長輩或上班族？鄭口中的「基隆人」到底是誰？最近政府官員都過於「浪漫化」，一下說6時起床是吃苦並當吃補，一下又說6時起床是習慣，呼籲鄭別對檢調下指導棋，難看更難自圓其說。

基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委林沛祥團體連署書涉嫌偽造案，日前清晨6時到連署人住處按門鈴，遭批擾民。民進黨立委陳培瑜今質詢鄭銘謙，詢問基檢的調查程序是否正常？鄭銘謙表示，早上6時是考慮到基隆人的生活習慣。

林沛祥批評，清晨查訪名單中有多少是年邁長輩？有多少是早出晚歸的基層上班族？部長口中的「基隆人」到底是指誰？林沛祥也反諷，最近行政部門高層似乎對民眾生活有些「浪漫化」想像；先是經濟部長郭智輝說自己現在都6點起床當作是吃苦，要國人把吃苦當吃補，現在換法務部長鄭銘謙說基隆人6點起床是習慣。林沛祥呼籲，鄭銘謙不要對檢調下太多指導棋，這樣很難看，也很難自圓其說。

林沛祥表示，支持查假、查偽，但請依法、也請有情理，呼籲法務部正視外界關切，釐清程序是否妥當，也希望未來檢調在偵辦過程中能夠更加周延、謹慎，以免影響人民對司法公正的信任。