快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭銘謙稱6時上門符基隆人生活習慣 林沛祥：太浪漫

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

法務部長鄭銘謙今備詢時，針對基隆地檢署早上6時赴連署人住處按門鈴一事表示「符合基隆人生活習慣」，引發爭議。國民黨立委林沛祥批評，連署人中有多少是長輩或上班族？鄭口中的「基隆人」到底是誰？最近政府官員都過於「浪漫化」，一下說6時起床是吃苦並當吃補，一下又說6時起床是習慣，呼籲鄭別對檢調下指導棋，難看更難自圓其說。

基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委林沛祥團體連署書涉嫌偽造案，日前清晨6時到連署人住處按門鈴，遭批擾民。民進黨立委陳培瑜今質詢鄭銘謙，詢問基檢的調查程序是否正常？鄭銘謙表示，早上6時是考慮到基隆人的生活習慣。

林沛祥批評，清晨查訪名單中有多少是年邁長輩？有多少是早出晚歸的基層上班族？部長口中的「基隆人」到底是指誰？林沛祥也反諷，最近行政部門高層似乎對民眾生活有些「浪漫化」想像；先是經濟部長郭智輝說自己現在都6點起床當作是吃苦，要國人把吃苦當吃補，現在換法務部長鄭銘謙說基隆人6點起床是習慣。林沛祥呼籲，鄭銘謙不要對檢調下太多指導棋，這樣很難看，也很難自圓其說。

林沛祥表示，支持查假、查偽，但請依法、也請有情理，呼籲法務部正視外界關切，釐清程序是否妥當，也希望未來檢調在偵辦過程中能夠更加周延、謹慎，以免影響人民對司法公正的信任。

罷免

延伸閱讀

國民黨北檢外抗議涉違法 鄭銘謙：檢方分他案偵辦

基檢6時查連署偽造挨批擾民 鄭銘謙：符合基隆人生活習慣

罷林沛祥罷團也涉嫌偽造文書 領銜人下午到市調站說明

「絕沛」交鋒！史書華批林沛祥沒建樹 藍營細數問政成績

相關新聞

盧秀燕表態426上凱道：相挺拚經濟

「2025中部企業座談會」今天在苗栗巨蛋體育館盛大舉行，與會的台中市長盧秀燕面對媒體聯訪時首度鬆口，她表態將北上參加42...

北檢認黃呂錦茹犯罪嫌疑重大提抗告 高院最快今裁定

台北地檢署偵辦大罷免雙吳連署涉偽造文書案，經比對相關扣押事證，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，日前向法院聲...

竹市雙罷蓋牌詭譎 朱立倫在野領袖峰會後合體高虹安

國民黨主席朱立倫昨與民眾黨主席黃國昌舉行在野領袖峰會，今旋即南下竹市與立委鄭正鈐、市長高虹安合體「反惡罷、戰獨裁」說明會...

盧秀燕表態出席426遊行…叫了65輛遊覽車 基層熱度高　調不到遊覽車

台中市長盧秀燕今天表態，將出席426凱達格蘭大道遊行。此言一出，台中藍營基層士氣大振，國民黨台中黨部表示，前天開始招募民...

將出席426上凱道 嘉義市長黃敏惠：盼降低朝野對立

國民黨主席朱立倫號召4月26日上凱達格蘭大道抗議民進黨獨裁，國民黨副主席嘉義市長黃敏惠今天出席「全齡樂學嘉醫站」活動時表...

綠當面轟聲援闖禁制區 蔣萬安：個人行為、責任都承擔

台北市長蔣萬安今天到民進黨議會黨團說明法議案，綠營議員當面抨擊，到北檢聲援黃呂錦茹闖入禁制區，違法集遊法，最近種種作為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。