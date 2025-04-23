影／藍綠陣營互搞罷免 苗栗縣長鍾東錦：根本不對等
苗栗縣長鍾東錦針對大罷免的議題表示，目前情況有如兩個學生，一個有準備，另一個沒準備也未受訓練，表現當然會有差別，他認為大罷免背後一定是擁有資源、能力的人在操控，雙方競爭「不對等」 ，藍營當然會吃虧。
苗栗縣主辦的「2025中部企業座談會」上午在苗栗巨蛋體育館舉行，鍾東錦受訪表達對大罷免等議題的看法。
鍾東錦說，這次藍綠雙方就如同兩個學生，一個有準備，另一個根本沒準備，有準備的學生當然會有較好的方法競爭，藍營對反制大罷免末完全準備好，也沒有接受訓練，難怪社會大眾會覺得不太像真正搞罷免的專業團隊。
鍾東錦強調， 藍營的連署書出現一些「死亡連署」，自應深刻檢討；他認為司法不應介入藍、綠雙方的罷免紛爭、反罷免案偽造文書並非重罪，收押禁見情況極少，他認為司法不應介入藍、綠雙方的罷免、反罷免案，讓兩黨和朝野的競爭更公平，相信社會大眾更能接受。
鍾東錦上午也表態會參加426大遊行。
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