竹市雙罷蓋牌詭譎 朱立倫在野領袖峰會後合體高虹安

國民黨主席朱立倫昨與民眾黨主席黃國昌舉行在野領袖峰會，今旋即南下竹市與立委鄭正鈐、市長高虹安合體「反惡罷、戰獨裁」說明會。作為全台唯一「市長立委雙罷」，無論結果為何，竹市將是檢驗民意流動、藍白實力整合的前哨站，也是首要防守戰場。

新竹市「雙罷」連署第二階段自3月5日啟動，目標為各5萬份，但提案方至今未公布連署進度，引發各界猜測。據選委會規定，罷免鄭正鈐須達3萬5465份、高虹安為3萬5076份。民進黨籍雙罷領銜人戴振博強調，為避免讓市府有操作的空間，因而未公布連署進度，但對達成門檻「有信心、會努力」。

面對綠營持續衝刺，朱立倫此次親赴竹市，被視為在野聯手反罷的具體展現。國民黨新竹市黨部主委李縉穎指出，這場說明會原為藍營黨員自強活動，考量當前雙罷形勢，加上黨內抗議司法不公，號召4月26日上凱道，朱立倫也當面邀請黃國昌參加，就是希望團結在野，在這樣的契機下有了「反惡罷、戰獨裁」說明會。

李縉穎強調，竹市是全台罷免焦點，也是藍白合作示範區，從議會、市政到民間基層，雙方保持善意互動，這場說明會就是實質合作的延伸。對於外界關注的罷免進度以及民進黨蓋牌不公布策略，他直言，如果真的突破門檻，為何不直接公布？應是進度不如預期，但因竹市是大罷免提倡者、民進黨立院黨團總召柯建銘的老家，恐怕是顧及面子才蓋牌。

民眾黨新竹市黨部主委李國璋認為，不論是因進度不如預想所以蓋牌，或是早已達標故意要讓對手防備鬆懈，他都認為在民進黨操作下皆有可能，但民眾黨始終保持高度警覺，並以提出市政成績作為應對。

「我們不能成為龜兔賽跑中的驕傲兔子」，李國璋說，反罷免第二階段，做為執政黨以市政說明，盡可能讓民眾知道市府做了哪些市政，讓市民了解、認同來降低連署意願。以黨部的立場，就是協助市府用政績說服民意，「讓市民知道，我們有在做事，也有在備戰。」

對於不公布連署資料，戴振博強調，並非沒有數字，高虹安在公道五與慈雲路口等地設立反罷免標語，已經有預期勢必會通過二階，「你看他掛看板就知道了」。