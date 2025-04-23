新竹市雙罷進入關鍵期 藍白同台反罷綠批荒謬

新竹市「雙罷」立委鄭正鈐與市長高虹安全台首見，第2階段連署進入關鍵期，但連署數「蓋牌中」，是否已突破法定門檻，耐人尋味。國民黨主席朱立倫今天赴竹市，與高、鄭同台，升高反罷聲浪，民進黨則批「與貪汙犯同台」荒謬，攻防白熱化。

國民黨主席朱立倫今天傍晚5時將現身新竹市，與立委鄭正鈐、新竹市長高虹安合體出席「反惡罷、戰獨裁」說明會，展現在野陣營團結抗罷的姿態，也回擊綠營推動的雙罷免連署。

民進黨籍雙罷提案領銜人戴振博表示，市長高虹安已因貪汙案一審遭判刑7年4月，在這種情況下，朱立倫還敢跟她同台，簡直是狗急跳牆、飲鴆止渴，在野兩黨此時合體造勢，是「藍白合」再次上演的操作劇碼，意圖混淆罷免焦點，挽救頹勢。

針對外界關注罷免案進度，戴振博並未正面透露目前二階連署數字，但強調目前持續衝刺中，對達成門檻「有信心、會努力」，並指出新竹市政府仍有高虹安人馬運作，考量「避免黑手介入」及對手反制，因此採取不公開策略。

依據2024年立委選舉竹市的選舉人數，罷免鄭正鈐的第2階段連署人門檻需3萬5465份，另依據2022年市長選舉人數，罷免高虹安的第2階段連署人門檻需3萬5076份。

「我們不是沒數字，他們也已經有預期勢必會通過二階，你看他掛看板就知道了」，戴振博指出，高虹安在公道五與慈雲路口等地設立反罷免標語，已顯示其陣營高度戒備。

提及最後衝刺，戴振博表示，先前已安排多場宣講，行動胖卡等宣傳攻勢，現也已啟動多點收件，未來將會持續推進，讓還沒參與的市民朋友勇敢站出來，參與罷免不適任貪汙市長、賣國立委的行動。