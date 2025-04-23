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朱立倫抗議被傳喚、青鳥立院勒警沒事 張榮興：無單獨首謀

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）今天赴內政委員會備詢。記者曾原信／攝影
內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）今天赴內政委員會備詢。記者曾原信／攝影

國民黨主席朱立倫因號召群眾至台北地檢署抗議，將被警方以「首謀者」傳喚說明。國民黨立委許宇甄今天提及去年底青鳥群眾聚集抗議，一旁民進黨立委當場教唆青鳥衝進立院，警方卻選擇性執法。警政署長張榮興指出，依照蒐證情形未發現「沒有單獨首謀」，會交由台北市警察局依事證檢視處理。

罷免延燒，藍營不滿檢方偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫日前號召群眾至台北地檢署前抗議，由於當天未依集會遊行法申請，內政部長劉世芳日前說，依據台北市警局蒐證，警方將傳喚朱立倫等「首謀者」到案說明。

國民黨立委許宇甄今天在立法院內政委員會質詢時，她播放去年底「青鳥」群眾在立法院旁的集會影片，質疑影片中民進黨立委破壞護欄，旁邊也有數名人士協助，最終為何只移送民進黨立委鍾佳濱？

警政署長張榮興答詢時指出，這場集會是由台北市警局蒐證執行，經檢視相關事證，並未函送其他人員，只移送立委鍾佳濱。許宇甄質疑，依照劉世芳標準，應該統統都要移送，張榮興則回應，這部分會依照事證滾動檢討，會延續台北市政府警察局對現場情況的了解，再做處理。

許宇甄接續指出，當天多名民進黨立委協助青鳥衝進立法院，甚至有青鳥勒住員警脖子、破壞柵欄與衝撞，當天是否有移送「首謀」？

張榮興說，沒有，當天活動雖有申請核准的主辦人，但依照蒐證情形未發現「沒有單獨的首謀」，而群眾活動樣態多元，會尊重台北市政府警察局根據現場狀況處置。

此外，許宇甄提及，內政部長劉世芳說參與北檢集會者都要移送，還說警方將移送首謀朱立倫等人，顯然是指揮警方辦案。劉世芳澄清，她是指警方依照「集會遊行法」執行，她絕無下指導棋，相關指涉是斷章取義。

罷免

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