台中罷藍委團體被盯梢、謾罵？ 顏寬恒服務處：無端指控

針對台中罷藍委團體指控被盯梢、謾罵，立委顏寬恒服務處上午說，他們尊重言論自由，也呼籲大家要理性溝通，沒有所謂盯梢的問題，如果有危害人身安全的請罷免團體直接去報案，不要用無端的指控、沒有事實證據的抹黑。如果今天罷免理由充沛且有道理的話的話，何故會遭到其他人的批評？看來就是罷免理由薄弱，甚至連自己在做什麼都不知道。

顏寬恒服務處說，民進黨已動員全部黨公職，甚至還在議員的服務處連署，罷免團體竟然還說他們沒有系統在收集連署，不然他們的文宣費用是誰出的？派發文宣的工讀費用是誰出的？口口聲聲說自己為人母，卻為孩子做出最壞的示範。

顏寬恒服務處說，民進黨三番兩次阻撓健保點值提升，不給醫護有更好的環境，醫護怎麼還有心力可以去照顧病人？現在還在無端指責在野黨刪凍健保預算，做賊的喊抓賊。有關健保、長照等基金預算，根本不在這一次公務預算審查的範圍，罷免團體公然造謠還在全部的選區派發文宣，這樣沒有理由的罷免，是不會被人民所接受的。