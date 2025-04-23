綠委列舉連署爭議 白質疑是指揮辦案

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「國民黨質疑選務人員不中立，但死人連署最多的卻是國民黨！」綠委陳培瑜23日質詢時列舉國民黨連署爭議，但也提醒中選會與法務部要行政中立。不過白委黃國昌不滿指出，內政部長劉世芳並非司法警察官，卻可以要求警方調查國民黨主席朱立倫等人，不只沒有中立，還有違法疑慮。

藍死人連署爭議多

立法院司法及法制委員會23日由國民黨召委吳宗憲安排，邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙等人就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委陳培瑜不滿表示，若全台灣1萬人中有1個人有1到2張偽鈔，可以說是意外，但如今罷免綠委的連署書，卻是少數人中有大量錯誤，疑似有組織性的犯罪嫌疑，呼籲法務部與中選會要依法調查。她舉例說，以罷免民進黨立委蘇巧慧的案子為例，連補件不合格率都高達45%。

6點半查水表？

「這些不合格連署書是地方選委會查核出來的！」陳培瑜表示，藍營從罷免民進黨立委許智傑的連署人朱磊，到前中廣董事長趙少康，都直接大辣辣說有死人連署很正常，地方依法查辦還說是政治迫害，當初是國民黨提議修《選罷法》，罷免連署要身分證，如今罷免綠委卻不敢用新法，她認為吳宗憲安排此次報告，但出現爭議的都是國民黨。

陳培瑜也呼籲中選會與法務部，未來無論罷免國民黨或民進黨立委都要依法行政中立。另外她也詢問警察早上6點半到基隆民眾家中查核是否連署罷免的狀況，但鄭銘謙卻說這是依照基隆民眾生活習慣推估，讓陳培瑜與吳宗憲難得都認為這說法不妥。

部長不該指揮辦案

不過民眾黨立委黃國昌質疑，內政部長劉世芳並非《刑事訴訟法》規定的司法警察官，為何卻可以指揮警察先查核國民黨主席朱立倫、立委謝龍介與發言人楊智伃先到案說明？鄭銘謙僅回應說，無法代替劉世芳回答問題，且不清楚是否有指揮辦案的狀況，讓黃國昌感到相當無奈。

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