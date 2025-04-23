影／中市罷藍委領銜人稱遇盯哨謾罵 一度哽咽掉淚

台中市罷藍委二階連署進入倒數階段，「全面罷免協會」今替較為艱困的台中市第二、三、八選區罷團開記者會，表示因為有些人不敢站出來連署，因此已改用夾報的方式，希望把已附了回郵信封的連署書送到民眾手上，民眾只要填好之後寄回，他們就可以處理，以在五月四日前衝刺達標。

包括「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八擊臣」等3個罷免團體，上午共同開記者會，同時公布目前的連署進度。中二部分，二階門檻是30278，現在是25000，中三門檻是26016，現在是17000，中八門檻是21060，現在是18000。

中八的領銜人廖芝晏說，以中八而言，選區幅員遼闊，人口老化高且保守，很多人不敢光明正大地去連署，怕被人看到，這是他們遇到的困難。而且擺攤時常被「國民黨紅黑派」盯梢，擺攤的位置還經常被檢舉，得經常移位置，志工還被叫囂和謾罵。她還一度哽咽，旁邊的人趕緊遞上面紙。她說，很努力的走到這裡，現在是最後一哩路。