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基檢6時查連署偽造挨批擾民 鄭銘謙：符合基隆人生活習慣

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
基隆地檢署偵辦罷免團體連署書涉嫌偽造案，日前清晨6點到連署人住處按門鈴，遭批評擾民。法務部長鄭銘謙今天表示，早上6時是考慮到基隆人的生活習慣。立法院司法及法制委員會召委吳宗憲聽聞後直搖頭說，「講這句話真的很不妥」。圖／聯合報系資料照片
基隆地檢署偵辦罷免團體連署書涉嫌偽造案，日前清晨6點到連署人住處按門鈴，遭批評擾民。法務部長鄭銘謙今天表示，早上6時是考慮到基隆人的生活習慣。立法院司法及法制委員會召委吳宗憲聽聞後直搖頭說，「講這句話真的很不妥」。圖／聯合報系資料照片

基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委林沛祥團體連署書涉嫌偽造案，日前清晨6時到連署人住處按門鈴，遭批擾民。民進黨立委陳培瑜今質詢法務部長鄭銘謙，詢問基檢的調查程序是否正常？鄭銘謙表示，早上6時是考慮到基隆人的生活習慣。立法院司法及法制委員會召委吳宗憲聽聞後直搖頭說，「講這句話真的很不妥」。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、銓敘部長施能傑、法務部調查局長陳白立等相關單位列席就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

陳培瑜在質詢時指出，她的好朋友打電話給她，對方母親是忠貞且終身的國民黨員，但檢調清晨6點到朋友母親家按鈴，把對方嚇一跳，這是正常的調查程序嗎？法務部應該公開呼籲，所有的檢調單位，遇到這樣的造假罷免連署該如何處理？

鄭銘謙回應，檢察官有發傳票請司法警察處理，符合行政訴訟法第61條的規定，為合法行為；至於為什麼要早上6時，主要是考量基隆民眾的特殊性，基隆民眾絕大部分都在外地工作，避免被傳喚的對象還要再跑一趟，所以就專人送達。

擔任會議主席的吳宗憲也苦笑搖頭說，「我真的聽不下去，真的」；陳培瑜也說，「你應該公開告訴全台灣人，因為不只這個個案，我可以把我朋友的私訊給你看，他們都嚇死，早上6時受到騷擾真的會被嚇死耶，應該公開呼籲，到底什麼是正常的調查程序？」

鄭銘謙說，這是傳票的送達，大家準備要上班的時間了。陳培瑜打斷並詢問鄭銘謙說，「部長你確定？我們之後再來討論」，但是什麼叫做正常的調查程序還是要說清楚，拜託要用一般人知道的語言，什麼叫6時半是正常的送達程序，有沒有更好的處理方案，在不擾民的情況下，完成相關的檢調行為。鄭銘謙坦言，當然傳喚的話可以更講究，但是這合乎程序。

質詢完畢後，吳宗憲搖頭並說，「部長說這是符合基隆人的生活習慣，所以要6時，這滿不妥，真的，講這句話真的很不妥」。

罷免

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