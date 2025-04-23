盧秀燕表態426上凱道：相挺拚經濟

「2025中部企業座談會」今天在苗栗巨蛋體育館盛大舉行，與會的台中市長盧秀燕面對媒體聯訪時首度鬆口，她表態將北上參加426凱道遊行拚經濟。

兩年一度的中部企業座談會，由中部五縣市輪流辦理，匯聚來自苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣及台中市等縣市首長、產業領袖與學術界代表，吸引近千位產官學界人士齊聚一堂，透過實務分享與產業交流，深化跨域合作，促進中部區域經濟整合與成長。

國民黨主席朱立倫號召4月26日上凱達格蘭大道抗議民進黨獨裁，外界好奇台中市長盧秀燕是否出席，此前她均未公開承諾，不過有消息傳出盧當天會到場。今天上午盧秀燕參加中部企業座談會面對媒體聯訪時，她表態會北上相挺，呼籲執政黨重視這次金融風暴。

盧秀燕表示，這次的金融風暴可能會比疫情期間更嚴重，希望426凱道遊行能喚醒執政黨的重視，與在野黨共同攜手拚經濟。