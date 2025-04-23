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國民黨北檢外抗議涉違法 鄭銘謙：檢方分他案偵辦

中央社／ 台北23日電
國民黨北檢外抗議涉嫌違反集會遊行法，法務部長鄭銘謙表示檢方已分他案偵辦中，記者林俊良／攝影
國民黨北檢外抗議涉嫌違反集會遊行法，法務部長鄭銘謙表示檢方已分他案偵辦中，記者林俊良／攝影

北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫於地檢署外涉違法抗議。法務部長鄭銘謙說，轄區警方已報請北檢指揮，檢察官分他字案偵辦中。

台北地檢署17日指揮調查局約談包括黃呂錦茹等4人，搜索國民黨台北市黨部等處；朱立倫緊急號召黨公職、支持者前往北檢外集結，18日清晨離去。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長、法務部部長等率所屬單位列席就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告 並備質詢。

陳培瑜質詢時詢問，若做了違法的事情，就是要調查，目前中選會告發的罷免案件是不分藍綠、不分黨派，這就是行政中立，若檢察機關接到相關告發，及若有罷免團體公開坦承抄名單，檢察機關會如何處理。

陳培瑜另詢問，國民黨於台北地檢署違法集會，違反什麼法令，以及目前檢警的偵辦進度。

法務部長鄭銘謙說，檢察官接到告發，秉持有聞必查、有據必辦，有犯罪嫌疑就要啟動調查，沒有預設任何立場，恪守行政中立。

鄭銘謙也說，集會遊行法有相關規定，目前轄區台北市警局中正一分局已報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官已分他字案偵辦中。

罷免

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