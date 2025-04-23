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北檢認黃呂錦茹犯罪嫌疑重大提抗告 高院最快今裁定

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
北檢上周聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，法院裁定無保請回，檢方昨天提抗告。圖／報系資料照
北檢上周聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，法院裁定無保請回，檢方昨天提抗告。圖／報系資料照

台北地檢署偵辦大罷免雙吳連署涉偽造文書案，經比對相關扣押事證，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，日前向法院聲押禁見，法院審酌黃呂應不知情裁定無保請回，北檢不服昨天提起抗告，據了解，抗告書多達15頁，檢方指證黃呂犯罪嫌疑重大，有羈押原因與必要，台灣高等法院最快今裁定。

同樣被裁定請回的國民黨北市第一區黨部黨部執行長曾繁川，檢方認為他犯罪情節不如黃呂錦茹，因此未提抗告。國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文日前遭聲押禁見獲准。

據了解，檢方之所以聲押黃呂錦茹，與「罷吳四騎士」手機被扣押有相當關聯，檢調日前搜索約談賴苡任等被告到案時，經過濾手機LINE通訊軟體後，發現初文卿與姚富文均知悉提議人名冊有偽造情事，並有向黃呂錦茹回報，3人也經常開會討論，因此認為黃呂錦茹是幕後影舞者，涉犯偽造文書及違反個人資料保護法「犯罪嫌疑重大」。

由於黃呂錦茹到案後對於偽造文書否認知情，加上初文卿、姚富文有刪除LINE對話紀錄，檢方認為有事實足認有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，有羈押必要，並於抗告書敘明。

黃呂錦茹抗告案確定由高院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組成的合議庭審理，最快於今日裁定，黃呂錦茹是否無保釋放仍存有變數。

檢調本月14日針對罷免吳思瑤、吳沛憶連署造假案，首度搜索約談「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷免吳沛億領銜人李孝亮、罷免吳思瑤銜人領銜人張克晉、以及劉思吟丈夫林叡共7人到案，除張克晉請回，其餘6人依偽造文書等罪各以20至50萬元交保、均限制出境出海。

罷免

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