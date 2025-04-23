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被綠營出征 陳水扁嘆：不知今夕是何夕

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁日前受凱達格蘭學校邀請發表公開演講。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁日前受凱達格蘭學校邀請發表公開演講。圖／聯合報系資料照片

前總統陳水扁日前在公開演講中提出諍言，其社群媒體慘遭綠營支持者大量批評、出征，陳水扁今天發布最新圖卡表示，「過去，阿扁被老K（國民黨）迫害；現在，阿扁被綠營出征；阿扁：不知今夕是何夕。」並附上一張他在獄中看書，面露無奈圖片。

陳水扁日前在演講中表示，不能說意見和不一樣，就是「XX同路人」。他也說，每個總統有他的做法，不能說誰對誰錯，他只能分享自己當年朝小野大執政經驗，再怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。

近來執政黨提出諸多釋憲案，陳水扁指出，大法官絕對不是萬能的上帝，不要什麼事情最後都要請大法官出來當「公親」。他並舉例，以前也曾有立委提釋憲，要求大法官認定我國領土範圍，但大法官當時也並未受理。扁呼籲，大法官最好別再捲入政治紛爭，各界也不要利用大法官，陷大法官於不義。

陳水扁今天發布最新圖卡表示，過去，阿扁被老K（國民黨）迫害；現在，阿扁被綠營出征；阿扁：不知今夕是何夕。圖／陳水扁提供
陳水扁今天發布最新圖卡表示，過去，阿扁被老K（國民黨）迫害；現在，阿扁被綠營出征；阿扁：不知今夕是何夕。圖／陳水扁提供

罷免

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