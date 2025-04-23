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陳水扁諫言遭網暴 游盈隆曝3大殘酷原因：刺中青鳥玻璃心

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
前總統陳水扁（中）日前演講「台灣民主的韌性與轉型」，遭綠營支持者攻擊。本報資料照片
前總統陳水扁（中）日前演講「台灣民主的韌性與轉型」，遭綠營支持者攻擊。本報資料照片

前總統陳水扁日前演說時表示，清算不是對付在野勢力最好的辦法；不能說意見不一樣，就是「ＸＸ同路人」。一席話遭網友圍剿，諷刺他該回去關了。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，過去3天台灣政壇最令人錯愕、最慘不忍睹的事情是，綠營支持者對前總統陳水扁群起而攻，無情與無理撻伐，簡直到了一種抓狂的地步。

游盈隆表示，他4月19日下午參加陳水扁演講「台灣民主的韌性與轉型」，認為是非常高水準的演說，陳水扁以一貫自信、堅定、幽默、風趣，不卑不亢，深入淺出，一口氣講100分鐘。不怨天尤人，不自怨自艾。「是我聽他無數次演講中，最好的一場，很不簡單」。

他說，現場幾乎座無虛席，但最多約300人左右。但是事後瘋狂批判陳水扁的人也許超過3000人，他相信其中沒有一個人到場聽演說。

批評陳水扁的綠營支持者，「或稱青鳥，群起而攻，為什麼？」游盈隆表示，原因有三，一是因為藍媒對陳水扁419演說內容給予高度評價，廣為報導；二是陳水扁演說內容之一，強調「容忍是民主開放社會的核心價值」，「不能因意見與自己不同，對方就是XX同路人」，而這正好刺中青鳥的玻璃心。三是青鳥擔心陳水扁的談話激勵藍營，讓藍白攻擊賴清德總統，反制大罷免

「青鳥因阿扁總統一席演說而抓狂，用盡一切最惡毒的言詞，群起而攻，有理嗎？」游盈隆表示，一點道理也沒有。像這種對自己人，而且還是戰功彪炳，創建台灣民主居功厥偉，完成首次政黨輪替執政的民進黨總統兼黨主席，不分青紅皂白，批評到體無完膚，是駭人聽聞的，不理性也不道德的，甚至是有病的。這些可恥的行為，都會留下紀錄，因為凡走過必留下痕跡。

游盈隆表示，耶穌死後3天復活，陳水扁發表419演說後，遭遇同黨的人或支持者恐怖攻擊，「3天後，他又是一尾活龍。堅持真理得永生，人生真奇妙」。

前總統陳水扁日前演講「台灣民主的韌性與轉型」，遭綠營支持者攻擊。本報資料照片
前總統陳水扁日前演講「台灣民主的韌性與轉型」，遭綠營支持者攻擊。本報資料照片

罷免

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