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趙少康籲倒閣 藍委憂後座力

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭王千豪／台北報導
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照

國民黨對倒閣意見分歧，中廣前董事長趙少康則呼籲朱立倫應該化被動為主動，下令推動倒閣，趙少康說，國民黨只有透過倒閣才能化被動為主動，盡速終止政局亂象，為個人利益盤算的反對者就開除黨籍，以彰顯自己堅定的決心；政治人物不應該只算計個人利益，必須迅速回應民意期待，才能浴火重生。

藍白兩位黨主席都反對倒閣，趙少康說，國民黨不必管民眾黨的態度，民眾黨沒有區域立委可被罷免，只要國民黨團結一致，提案倒閣，接下來就看民進黨敢不敢跟進、賴清德敢不敢解散國會重新選舉？民進黨團總召柯建銘及民進黨立委不斷喊話要在野倒閣，到底玩真的還是假的？「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇認為，倒閣與否，都是一種選項，這時候最重要還是在野黨合作，尤其「四二六」上凱道，大家一定要站出來。

國民黨立委牛煦庭則說，行政院長卓榮泰只是「免洗筷」，單純的倒閣，猶如隔靴搔癢。另一名不具名藍營立委則說，倒閣仍有一定困難，不可能不管民眾黨；若跟民進黨合作，又會被外界認為藍綠聯手殲滅白，政治後座力恐難以承受。

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