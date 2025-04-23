李進勇：2月20日後送件罷免案 適用新法

檢調近期偵辦全台多個罷免民進黨立委團體涉嫌偽造連署案。針對現階段罷免案到底是用新法、還是舊法？中選會主委李進勇昨天回應，這要看啟動罷免程序的時間點，新修正的選罷法是在今年二月廿日生效，所以在二月十九日前已送進中選會的罷免案，是全程都要適用舊法，二月廿日後送進來的罷免案才全程用新法規定。

李進勇指出，選罷法已有非常清楚的明文規定，目前中選會受理的罷免案都是在二月十九日前，也就是新法生效前送進來的罷免案，不管是任何階段，一路到底都是適用舊法規定，不可能分段適用新舊法，「同一個程序用兩個不同的法律，難道不覺得奇怪嗎？這絕對不是法律適用正常的狀況。」

有關民眾黨立院黨團提出國內移轉投票法制化的公投案，行政院長卓榮泰昨表示，國內移轉投票可以討論，但要有一個限制，必須是全國性選舉，地方選舉若全國都在移轉投票，會造成很大困擾；至於所謂境外的電子投票等，絕不可行，因為受控於人的太多，境外敵對勢力對投票行為產生什麼結果，是無法用民主來秤量的，境外的電子投票行為，現階段不予採納、不予考慮。

黃呂錦茹無保請回 北檢提抗告

在偵辦進度方面，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川被控涉及立委罷免連署偽造案，遭檢方聲押，台北地方法院日前裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚、初二人羈押禁見。台北地檢署昨針對駁回黃呂錦茹羈押聲請，提出抗告。

國民黨批評，檢方鐵了心就是要押人取供，將全力聲援黃呂錦茹，期待高院守住司法公正防線。

另國民黨北市議員鍾小平，昨至北檢告發調查局長陳白立涉嫌瀆職，指檢調調查罷免民進黨立委吳沛憶連署書案，發動國家機器，調查局早上六時卅分按門鈴、捶門帶走二百人作證，「賴清德政府視人民為芻狗、視藍白為寇仇」，太過分了。

至於新北地檢署偵辦新北市四名民進黨立委罷免連署案，對國民黨板橋區黨部執行長謝慶認等六人聲請羈押禁見，法院裁定全部交保，新北地檢署針對謝慶認等五人提抗告；台灣高等法院昨針對謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長部分駁回抗告，不得抗告而確定。檢方針對罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人提抗告部分，高院則尚未做出裁定。