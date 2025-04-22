傳盧秀燕426將赴凱道遊行 中市藍營逾20名議員揪北上相挺

國民黨主席朱立倫號召4月26日上凱達格蘭大道抗議民進黨獨裁，外界好奇台中市長盧秀燕是否出席，此前她均未公開承諾，不過有消息傳出盧當天會到場，目前國民黨中市議會黨團正在揪團，北上相挺市長，已有超過20人報名。

國民黨中市議會黨團書記長李中表示，朱立倫下令426上凱道後，黨團就全力協助動員，之前尚不知道盧秀燕是否到場，今天聽到消息盧點頭出席，決定號召同黨議員北上，已經有20多人報名。

李中說，國民黨在議會有32席，部分議員當天有事無法排開，多數議員都踴躍報名；目前只約定下午各自前往，還在確認盧秀燕何時上台，預計黨團會與盧一同上台，展現出台中人團結反惡罷、反獨裁、護民主的決心。

目前盧秀燕尚未公開表態參加遊行，知情人士指出，盧應該很快就會明說；台中6名藍營立委應該都會出席，畢竟他們是這次大罷免的當事人，不出席說不過去。全台動員加上白營相挺，藍營內部有信心426人數超越419。