黃呂錦茹無保請回北檢抗告 北市藍議會黨團轟：司法淪對付異己工具
檢調偵辦連署偽造案，地院日前裁定北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，不過北檢今提抗告。國民黨北市議會黨團書記長李明賢批評，凸顯這是政治考量、司法淪為執政黨對付異己的政治工具，令人高度遺憾。
李明賢說，法官早認定市黨部主委黃呂錦如犯罪嫌疑不足、北檢卷內並無任何供述證據或客觀證據，可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，對於北檢還是要提抗告，痛批根本是政治考量。
檢調偵辦罷免連署偽造案，日前搜索約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，儘管地院日前裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，不過北檢今仍針對北院駁回黃呂錦茹羈押聲請，提出抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言