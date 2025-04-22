黃呂錦茹無保請回北檢抗告 北市藍議會黨團轟：司法淪對付異己工具

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議會黨團書記長李明賢。聯合報系資料照
國民黨北市議會黨團書記長李明賢。聯合報系資料照

檢調偵辦連署偽造案，地院日前裁定北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，不過北檢今提抗告。國民黨北市議會黨團書記長李明賢批評，凸顯這是政治考量、司法淪為執政黨對付異己的政治工具，令人高度遺憾。

李明賢說，法官早認定市黨部主委黃呂錦如犯罪嫌疑不足、北檢卷內並無任何供述證據或客觀證據，可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，對於北檢還是要提抗告，痛批根本是政治考量。

檢調偵辦罷免連署偽造案，日前搜索約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，儘管地院日前裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，不過北檢今仍針對北院駁回黃呂錦茹羈押聲請，提出抗告。

檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）無保請回，不過北檢今提抗告。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）無保請回，不過北檢今提抗告。記者胡經周／攝影

國民黨 李明賢 罷免 黃呂錦茹

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