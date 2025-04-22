查罷綠委連署！國民黨板橋黨部執行長20萬交保 新北檢提抗告遭駁回

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免連署案，訊後將國民黨板橋區黨部執行長謝慶認等6人聲請羈押禁見，法院裁定6人均3萬至20萬元全獲交保，新北地檢署針對謝慶認等5人提抗告，另關於志工應大華則未提抗告，台灣高等法院今針對謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長部分駁回抗告，不得抗告而確定。

另外，檢方針對罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人提抗告部分，高院尚未做出裁定。

高院指出，新北地院認定謝慶認、蔡甘子、羅大宇涉犯個人資料保護法第41條、刑法第216條、第210條、公職人員選舉罷免法第98條之2等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串證及滅證之虞，但卷內有客觀事證可供調查或鑑定，不一定要完全仰賴被告與共犯間一致供述才能釐清。

高院認為，藉由具保及限制住居、出境、出海等手段，應可替代羈押而確保偵查程序順利進行，新北地院裁定並無違誤或不當，檢察官抗告無理由，裁定駁回。

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免幽靈連署案，複訊後聲押6人，分別為罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，以及三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華。

新北地院召開羈押庭後，16日晚上分別裁定譚、王、謝、羅各20萬元交保、應15萬元、蔡女3萬元交保，並限制住居及限制出境、出海6個月。