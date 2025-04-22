藍營質疑林志潔「送咖啡換連署」逾月未查 竹檢稱已分案：絕不偏袒

國民黨竹市黨部主委李縉穎今天說，檢舉陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔疑以免費兌換咖啡等方式引誘民眾連署，事發1個多月未見相關單位作為。竹檢表示，已分案偵辦。

李縉穎與國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、多名黨籍竹市議員今天至新竹地檢署，檢舉林志潔疑以財務利益與商品兌換方式引誘民眾連署。

李縉穎指出，此事已發生1個多月，未見相關單位有作為，台灣司法已面臨信任危機，檢調辦藍不辦綠，對於綠營人士涉違法視而不見。

陳慶齡表示，為捍衛民主價值與法治精神，國民黨新竹市議會黨團決定主動出擊，依法提出檢舉，要求檢方查明事實真相。

對此，新竹地檢署發布新聞稿指出，此案經告發後，已完成分案，依法偵辦中。

新竹地檢署表示，檢方處理所有案件皆本於依法、公正、嚴謹原則，無論涉及人、政黨均一體適用法律，絕不偏袒任何一方，以維護司法公信與社會大眾對法治信賴。

林志潔透過新聞稿指出，國民黨明知為不實事項還胡亂提告，浪費司法資源，她尊重司法調查，但未來罷免第二階段連署結束後，為避免此類不當風氣蔓延，不排除對國民黨提出誣告。