罷團公布二階連署過門檻 廖先翔：沒有任何回應
推動罷免中國國民黨籍立法委員廖先翔公民團體昨天公布，收到二階連署2萬9903份，超過法定門檻2萬6512份。廖先翔今天接受中央社電訪時說，「沒有任何回應」。
根據中選會公布資料，廖先翔罷免案連署截止日為5月12日。罷團「齊心斷翔」說，他們自訂截止連署收件日為5月4日，後續將進行造冊等相關作業。
罷團昨天表示，目前距離安全門檻3萬5000份，還差5097份，希望民眾開口問問身邊的人：「二階連署了嗎？」
罷團強調，目標是4萬5000份，「為的是讓三階過關，真正罷免成功，一起拒絕親共立委」。
中央社記者今天下午致電詢問廖先翔有何看法或評論，他僅表示，「沒有特別的回應，沒有任何回應」。
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