罷團稱連署二階罷免達標 賴士葆宣布要出征：沒有絲毫感傷悲情

罷免國民黨立委賴士葆團體昨天宣布第二階連署書達標，賴士葆表示，心中沒有絲毫感傷悲情的波瀾，他早就預備好要出征了，不信公理正義喚不回，只有千千萬萬鄉親好友出來投下「不同意罷免」，才能洗刷這些日子以來全身被髒水抹黑、抹紅的凌遲與羞辱。

賴士葆今天在臉書吐露心聲，他先向支持者鞠躬線致謝，感謝民眾在市場、捷運門口還有許多街頭巷尾為他發出不平之鳴，仗義執言優質立委不該被罷，與罷團的人爭執，因此被密錄器拍下，交給綠媒變成新聞，他每日閱聽這些新聞，心中的感動難以言喻，德不孤必有鄰，他沒有指使或是發動任何人對罷團的人嗆聲。

賴士葆說，讓他痛心疾首的是目睹社會因罷免案造成空前的對立與撕裂，這一年來看到權力薰心的執政者最醜陋的面貌，善良的百姓被掌權者驅使互相攻擊謾罵，台灣和諧美麗的風景蛻變成為猙獰的樣貌。

賴士葆指出，這些日子社區充斥對他抹黑攻擊文宣，以及昧於事實的栽贓傳播到處口耳相傳。例如捷運南環線已經開工，重大工程歷經8年6次流標，最後他爭取再加250億的經費才順利動工，歷經上百次的公聽會、協調會、電話溝通、拜會爭取，台北市長蔣萬安在開工典禮說：「若非士葆鍥而不捨努力，這條線早已胎死腹中。」

賴士葆批評，執政黨發動地方議員分配罷免連署額度，近半數當選的立委，用4分之1的連署罷免無差別的全面大罷免，執政黨高舉民主的大旗透過罷免把在野區域立委集體送上政治斷頭台只為了奪權，扭曲扼殺的民主，連司法機關都介入，還要口稱捍衛民主。

賴士葆提到，曾歷經朝小野大的前總統陳水扁看不下去，出面呼籲不該用罷免清算在野黨，不該意見不同就說在野黨是中共同路人，結果陳水扁因此也被綠營出征打成中共同路人，就像聖經「從前希律和彼拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。」何等的諷刺，無法想像有朝一日陳水扁被綠營打成和藍營同一陣線。

賴士葆說，美國關稅戰90天的暫緩期，全世界都嚴陣以待面對空前的政經變局，只有台灣在這90天的重中之重就是搞大罷免，民眾憂心萬一經濟大蕭條來臨，產業關廠，百姓失業，而賴政府唯一掛心企盼的就是國會過半全面執政，台灣變成全世界唯一國會選輸翻桌發動大罷免的國家，大家都在寫歷史，唯有大家站出來投「不同意罷免」，告訴賴政府執政走錯方向了。