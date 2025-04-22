黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川涉及立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」罷免連署造假案，檢方聲押4人，法官裁定黃呂、曾當庭釋放，姚、初羈押禁見；檢方今針對黃呂抗告，台北地院收狀，整卷將案子送台灣高等法院審查，黃呂暫難逃羈押命運。

台北地檢署今天下午指出，檢察官不服法院本月19日駁回對於黃呂錦茹的聲請羈押裁定，已擬具相關事由，下午4時向法院提出抗告；檢方說，曾繁川部分不提抗告。

檢方接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐。

14日起，檢調約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人，以證人身分約談劉思吟的丈夫林叡等5人說明，林叡複訊中改列被告。

複訊後，張克晉請回，李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書、違反個資法等罪，分別諭令20萬元至50萬元交保，均限制出境、出海，辦案人員搜索後再過濾事證，認為黃呂錦茹等人嫌疑重大，發動第2波搜索、約談黃呂錦茹等到案。