檢調追立委罷免連署書案 黃呂錦茹無保請回…北檢今提抗告

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川被控涉及立委罷免連署偽造案，遭檢方約談複訊後聲押，台北地方法院日前裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚、初2人羈押禁見。台北地檢署今針對北院駁回黃呂錦茹羈押聲請，提出抗告。

北檢指出，檢察官不服北院駁回對於黃呂錦茹的聲請羈押裁定，已擬具相關事由，今22日下午4時，向北院提出抗告；曾繁川部分，不提抗告。曾姓被告部分，不提抗告。

台北地檢署追查罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉偽造案，懷疑有「提議前死亡」的死亡連署、戶籍未滿四個月及重複連署至少三種偽造情事，且有相同筆跡抄寫連署提議，今年4月14日搜索「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人，訊後分別以20萬至50萬元交保，張克晉及證人均請回。

北檢於本月17日搜索國民黨台北市黨部等6處，約談被告黃呂錦茹、初文卿姚富文、曾繁川等4人，及第五區黨部執行長莊慶芸作證；訊後聲押禁見黃呂錦茹等4人。北院本月18日清晨5時許裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚、初2人羈押禁見。

北院裁定指出，無法僅因黃呂錦茹身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論她同意或指示偽造提議人名冊，且檢察官所提出的證據資料，無法認定黃呂錦茹與同案被告姚富文、初文卿有共同偽造文書、違反個人資料保護法的犯罪嫌疑，駁回檢方聲請，當庭釋放黃呂錦茹。

曾繁川部分則是，無法認定曾繁川交付偽造的提議人名冊給同案被告，比對書寫文字筆跡簽名字體有點相似，但筆畫書寫仍有不同，因此駁回檢方聲押，曾繁川當庭釋放。

初文卿、姚富文部分，雖否認犯行，但依卷內證據足以認定2人涉犯法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，且有刪除與他人的LINE對話紀錄，另還與其他同案被告供述不一，認有羈押的原因及必要，裁定羈押禁見。