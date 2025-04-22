竹市藍營控免費換咖啡引誘連署 林志潔擬提誣告

竹市國民黨部主委李縉穎今天到新竹地檢署檢舉陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔涉以兌換咖啡等方式引誘民眾連署。林志潔說，指控毫無根據，未來不排除對國民黨提出誣告。

李縉穎與國民黨竹市議會黨團總召陳慶齡、多名黨籍議員，今天下午赴新竹地檢署檢舉民進黨籍林志潔涉嫌以財務利益與商品兌換方式引誘民眾連署。

李縉穎向中央社記者表示，林志潔上月在臉書Facebook發文稱她南下高雄，1名「李醫師」在高雄某咖啡館儲值新台幣5000元，她與10多人享用咖啡、點心共花掉3000元。

李縉穎說，林志潔以免費飲品與餐點為誘因邀請民眾到場簽名，疑違反「公職人員選舉罷免法」，事情發生1個月卻遲遲未見相關單位有所作為，質疑檢調「辦藍不辦綠」。

陳慶齡表示，為捍衛民主價值與法治精神，國民黨黨團決定主動出擊，依法提出正式檢舉，並要求檢方查明事實真相，絕不容許任何人踐踏選舉法制。

對此，林志潔發佈聲明表示，上月她應邀至高雄某大學演講，由於有粉絲熱情邀約，她特地提前南下與在地台派朋友聚會，並公告停留的時間地點，歡迎台派朋友前來。

她表示，高雄民眾無新竹投票權，領取連署書或交件皆為民眾自發。自從她協助連署以來，一向隨身攜帶連署書發放與收件，全程都公開透明，無任何不法之處。

林志潔指出，國民黨立委林思銘上個月在媒體以此事抹黑，她已澄清，1個月後國民黨又大張旗鼓控告，質疑是為了掩蓋藍營在罷免案中涉偽造文書、亡靈連署醜聞，這些才是真正應被檢調徹查的嚴重違法行為。

林志潔表示，國民黨明知為不實事項還胡亂提告，浪費司法資源，她尊重司法調查，但未來第二階段連署結束後，為了避免此類不當風氣蔓延，不排除對國民黨提出誣告。