快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

聽新聞
0:00 / 0:00

國會大罷免台南街頭連署 黃健豪居冠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部完成街頭擺攤罷免連署，台中立委黃健豪65份最多。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市黨部完成街頭擺攤罷免連署，台中立委黃健豪65份最多。記者鄭惠仁／攝影

民進黨台南市黨部已完成街擺攤罷免連署，共連署1313份，加上其他公職送來的件數，共1460份，其中台中黃健豪居冠。南市黨部表示，因台南非罷免區，來連署罷免的人多為遊客，其中在國華街據點連署的人最多，已成「公民街」，也是公民力量的展現。

市黨部主委郭國文表示，呼應公民團體的罷免行動，該黨部在中西區國華路、安平區安平老街、花園夜市、武聖夜市等設據點供民眾連署，多場次的連署行動已結束，累積連署1313份，加上部分公職人員送來的件數，共1460份。

郭國文說，台南市非罷免區但有這麼多人連署，顯示大家對台灣未來的期待，以及對國會在財劃法上亂刪預算的作為表達不滿，簡單的說就是為了後代，「罷免是愛」。他說，多數連署的人都是外縣市民眾來台南觀光，看到有罷免連署據點而參與，共同以行動表達不平。

郭國文指出，不管是違憲亂政還是亂刪預算，對台南都有很大的傷害，因此，用罷免連署訴諸民意，希望藉有此行動，讓二階段多些成功案例，讓民主持續進步，讓國會朝向正常發展。

執行長谷暮‧哈就感謝所有同仁與志工參與多場戶外擺攤連署活動，雖然這次活動是針對觀光客，但也讓市黨部在網路社群上討論度提高。特別是罷免團體對於連署書正確性要求很高，擺攤前，也有事先上課，讓每份連署書個資受到保護，也發揮功能。

國民黨近日提出倒閣議題，郭國文認為，由於大家的努力，想要讓國會正常化，藉由罷免淘汰不適任的立委，改變國會結構，當前國民黨內部已經產生矛盾與路線之爭，台灣政治的天空，過去不可能發生的事情，今年會變得很不一樣，因為公民力量的反撲，讓台灣持續改變向前。

南市黨部表示，累積收集52份罷免傅崐萁連署書，居第7名。目前累積罷免份署名次依序為黃健豪、鄭正鈐、羅廷瑋、顏寬恒、丁學忠、廖偉翔，前幾名以中部地區居多。後續會將這些連署書交給立委沈伯洋，發送給各個地區的罷免團體。

民進黨台南市黨部完成街頭擺攤罷免連署，台中立委黃健豪65份最多。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市黨部完成街頭擺攤罷免連署，台中立委黃健豪65份最多。記者鄭惠仁／攝影

國民黨 罷免 連署書 黃健豪

延伸閱讀

綠委郭國文脫口川普「比女人還女人」 民眾黨團轟歧視女性

台股市值已非當年 郭國文：國安基金應擴大規模

呼應盧秀燕速過880億訴求 黃健豪盼政院快規畫並說明

看賴總統回應美對等關稅 黃健豪：把美債利息列談判項目

相關新聞

蔣萬安倒閣說 他指2大變數、朱立倫想罷免賴清德「不可能任務」

台北市長蔣萬安提出倒閣說，媒體人黃暐瀚今天在臉書表示，蔣萬安的建議，存在兩個變數，一是民眾黨變數，二是賴總統變數。

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

國民黨主席朱立倫今與民眾黨主席黃國昌會面，提及不是單純倒閣而是倒賴。中廣前董事長趙少康表示，面對大罷免亂象，國民黨已經人仰馬翻，今天的會談也看不出在野有任何反制方案。為了化被動為主動，開闢新的戰場，請朱立倫下令倒閣吧！

國會大罷免台南街頭連署 黃健豪居冠

民進黨台南市黨部已完成街擺攤罷免連署，共連署1313份，加上其他公職送來的件數，共1460份，其中台中黃健豪居冠。南市黨...

檢調大搜索罷團 民進黨司法改革原來是一場騙局

檢調司法近日相繼出手，積極偵辦涉假造連署的罷免團體，領銜人接二連三被帶走，藍營地方黨部則是一個接一個遭搜查，在野高喊司法不公，但這司法不公，其實是檢調自己造成的。

藍營議會黨團力挺罷瑤 北市議長戴錫欽：不排除倒閣反制民進黨

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」連署行動持續，國民黨北市議會黨團今到天母力挺。罷團號召士北鄉親出面罷瑤，到場響應的議長戴錫欽希望大家426上凱道，反獨裁、反惡霸，不排除用倒閣作為反制手段。

周刊再爆罷綠連署爭議 戴錫欽：不要濫權打壓在野黨

鏡週刊今爆罷綠委連署書名單與藍營黨員名單高度重疊，國民黨籍、北市議會議長戴錫欽今力挺黨團在天母罷瑤連署活動回應，一個政黨有黨員名冊是非常正常的事情，認為檢調單位如有具體證據，要怎麼偵辦都沒有意見，而不要濫用權力打壓在野黨。 

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。