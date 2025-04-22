國會大罷免台南街頭連署 黃健豪居冠

民進黨台南市黨部已完成街擺攤罷免連署，共連署1313份，加上其他公職送來的件數，共1460份，其中台中黃健豪居冠。南市黨部表示，因台南非罷免區，來連署罷免的人多為遊客，其中在國華街據點連署的人最多，已成「公民街」，也是公民力量的展現。

市黨部主委郭國文表示，呼應公民團體的罷免行動，該黨部在中西區國華路、安平區安平老街、花園夜市、武聖夜市等設據點供民眾連署，多場次的連署行動已結束，累積連署1313份，加上部分公職人員送來的件數，共1460份。

郭國文說，台南市非罷免區但有這麼多人連署，顯示大家對台灣未來的期待，以及對國會在財劃法上亂刪預算的作為表達不滿，簡單的說就是為了後代，「罷免是愛」。他說，多數連署的人都是外縣市民眾來台南觀光，看到有罷免連署據點而參與，共同以行動表達不平。

郭國文指出，不管是違憲亂政還是亂刪預算，對台南都有很大的傷害，因此，用罷免連署訴諸民意，希望藉有此行動，讓二階段多些成功案例，讓民主持續進步，讓國會朝向正常發展。

執行長谷暮‧哈就感謝所有同仁與志工參與多場戶外擺攤連署活動，雖然這次活動是針對觀光客，但也讓市黨部在網路社群上討論度提高。特別是罷免團體對於連署書正確性要求很高，擺攤前，也有事先上課，讓每份連署書個資受到保護，也發揮功能。

國民黨近日提出倒閣議題，郭國文認為，由於大家的努力，想要讓國會正常化，藉由罷免淘汰不適任的立委，改變國會結構，當前國民黨內部已經產生矛盾與路線之爭，台灣政治的天空，過去不可能發生的事情，今年會變得很不一樣，因為公民力量的反撲，讓台灣持續改變向前。