快訊

兒子環島遇嚴重車禍！賈永婕心痛發文：強力譴責肇事者

方濟各最後接見的外國政要！美副總統范斯獲贈1物曝光

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安倒閣說 他指2大變數、朱立倫想罷免賴清德「不可能任務」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為國民黨主席朱立倫（左）和台北市長蔣萬安（右），兩人4月20日出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會。 圖／聯合報系資料照片
圖為國民黨主席朱立倫（左）和台北市長蔣萬安（右），兩人4月20日出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會。 圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安提出倒閣說，媒體人黃暐瀚今天在臉書表示，蔣萬安的建議，存在兩個變數，一是民眾黨變數，二是賴總統變數。

黃暐瀚發表「倒閣拚重選？罷免賴清德？」一文，他說，長蔣萬安提出倒閣建議，期待吹起「反攻號角」，透過國會全面改選，對賴清德總統投下「不信任票」。但是蔣萬安的建議，存在兩個變數；一是民眾黨變數，想倒閣並不難，只要立法院有57席立委支持「不信任案」，行政院長卓榮泰立馬下台。

他表示，不過眼前的「大罷免」與民眾黨完全無關，8席都不分區，無法被罷免；民眾黨願不願意跟著一起倒閣，增加改選後席次異動的變數？這是一難。

二是賴總統變數，黃暐瀚表示，國會倒閣之後，行政院長須在10日內請辭下台，並得呈請總統解散國會。也就是說，倒閣之後，總統可以解散國會，也可以不解散，如果賴總統最後並未「解散國會」，就算倒閣成功，大罷免依舊繼續進行。

至於國民黨主席朱立倫一直強調「罷免賴清德」。黃暐瀚表示，根據總統副總統選舉罷免法第70條與76條的規定，罷免總統得先有29席立委提案，76席立委同意，交由全體公民複決，半數以上同意（977萬），總統罷免案就算通過。

黃暐瀚表示，也就是說，罷免總統除了第一關提案不難之外，第二關跟第三關都屬於「不可能的任務」。「就算找阿湯哥來，也幾乎不可能」。

倒閣 卓榮泰 國民黨 朱立倫 民眾黨 罷免 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

黃：倒閣無法制衡賴 朱：仍不排除

喊話賴清德 朱立倫：做些領袖該做的事

罷免連署爆連環造假！朱立倫明會黃國昌、喊426上凱道…盧秀燕、趙少康、蔣萬安態度是？

相關新聞

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

國民黨主席朱立倫今與民眾黨主席黃國昌會面，提及不是單純倒閣而是倒賴。中廣前董事長趙少康表示，面對大罷免亂象，國民黨已經人仰馬翻，今天的會談也看不出在野有任何反制方案。為了化被動為主動，開闢新的戰場，請朱立倫下令倒閣吧！

罷綠委被媒體鎖定？罷免吳思瑤召集人賴苡任：體會到柯文哲感受

大罷免浪潮，國民黨鎖定罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，藍營北市議會黨團今到天母力挺罷瑤連署。不過，媒體今爆藍營連署狀況，罷免吳思瑤召集人賴苡任說，「我可以完全體會到當時柯文哲的感受」，強調哪怕他倒下，但北市藍營議員、立委都會前仆後繼完成二階連署。

蔣萬安倒閣說 他指2大變數、朱立倫想罷免賴清德「不可能任務」

台北市長蔣萬安提出倒閣說，媒體人黃暐瀚今天在臉書表示，蔣萬安的建議，存在兩個變數，一是民眾黨變數，二是賴總統變數。

藍營議會黨團力挺罷瑤 北市議長戴錫欽：不排除倒閣反制民進黨

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」連署行動持續，國民黨北市議會黨團今到天母力挺。罷團號召士北鄉親出面罷瑤，到場響應的議長戴錫欽希望大家426上凱道，反獨裁、反惡霸，不排除用倒閣作為反制手段。

周刊再爆罷綠連署爭議 戴錫欽：不要濫權打壓在野黨

鏡週刊今爆罷綠委連署書名單與藍營黨員名單高度重疊，國民黨籍、北市議會議長戴錫欽今力挺黨團在天母罷瑤連署活動回應，一個政黨有黨員名冊是非常正常的事情，認為檢調單位如有具體證據，要怎麼偵辦都沒有意見，而不要濫用權力打壓在野黨。 

影／6點半按鈴帶走200名罷吳連署人 鍾小平告發調查局長瀆職

國民黨籍台北市議員鍾小平今至北檢告發調查局長陳白立涉嫌瀆職，他指出檢調調查罷免立委吳沛憶連署書案，發動國家機器調查局，早上6點半按門鈴、捶門帶走2百人作證，「賴清德政府視人民為芻狗、視藍白為寇仇」，太過分了，執政打手應該歇歇手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。